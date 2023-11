Sunak niega que no contara con una alternativa de ley migratoria tras el rechazo del Supremo al plan de Ruanda

El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha negado este viernes que no contara con una alternativa de ley migratoria después de que la exministra del Interior Suella Braverman le acusara de no tener un "plan B" tras el rechazo del Tribunal Supremo a su programa para deportar migrantes a Ruanda. Sunak ha defendido así la nueva ley de emergencia prometida por el Ejecutivo británico, que busca probar que el país africano es "seguro" y que, por tanto, los traslados de inmigrantes por vía aérea son legales. "Podemos llegar a lograr que despeguen los vuelos y si la Cámara de los Lores o el Partido Laborista se interponen en nuestro camino les haremos frente porque quiero terminar con esto", ha subrayado durante una visita a Derbyshire, según ha recogido la cadena BBC. El primer ministro británico, que afronta una nueva crisis política a raíz de la salida de Braverman --una de las voces más beligerantes con respecto a su posición migratoria--, ha asegurado que el Gobierno trabajará "noche y día" para que los tribunales menores no bloqueen de forma "sistemática" los vuelos a Ruanda. Al ser preguntado sobre una posible convocatoria de elecciones si la Cámara bloquea la nueva ley, Sunak ha dejado claro que la pelota está en el tejado del Partido Laborista, reiterando además que el Parlamento tiene el "poder" para aprobar el texto. "La verdadera cuestión es: ¿Se interpondrá el Partido Laborista en el camino y evitará que todo esto suceda o se pondrá a trabajar con nosotros para que podamos aprobar este proyecto de ley lo más rápido posible", se ha preguntado. Tras sus palabras, el líder de la oposición británica, el laborista Keir Starmer, ha acusado desde Aberdeenshire a Sunak de "culpar a otros" por sus fracasos y le ha instado a dejar sus "triquiñuelas", que solo hacen "perder el tiempo" a los demás. El hasta ahora ministro de Exteriores, James Cleverly, ha sustituido a Braverman, que fue cesada tras pronunciar unas declaraciones en las que cargó contra la Policía británica por permitir una manifestación en apoyo a Palestina precisamente en una jornada en que Reino Unido celebraba el Día del Armisticio, en el que el país conmemora a los caídos durante las guerras. Las autoridades británicas ya llegaron a preparar un avión en junio con destino a Ruanda, pero una decisión de última hora del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) paralizó el proceso. El Gobierno defiende que gracias a sus políticas las llegadas de migrantes y refugiados a través del canal de la Mancha han disminuido este año.