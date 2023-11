Subirats se despide de su cargo como ministro de Universidades pidiendo aEstado y CC.AA que aumenten la financiación

Joan Subirats deja su cargo de ministro de Universidades tras la formación del nuevo Gobierno, después de que Pedro Sánchez haya sido investido presidente del Gobierno este jueves en el Congreso de los Diputados. Subirats ha agradecido, en una publicación en la red social X, recogida por Europa Press, la confianza del presidente del Gobierno. "Queda mucho por hacer y sobre todo por implementar. He comprobado en mis visitas que la comunidad universitaria esta dispuesta a ello. Es necesario que el Estado y las comunidades autónomas aumenten significativamente los recursos a ello dedicados para alcanzar 1% del PIB que marca la LOSU", ha advertido. "Han sido años intensos, de importantes cambios normativos y nuevas iniciativas. Como universitario que soy, he tratado de contribuir a la mejora de nuestras universidades", ha asegurado. Con estas palabras se ha despedido este viernes Subirats de su cargo en el Gobierno, aunque de momento no se conoce quién será su sucesor, que lo comunicará próximamente el presidente del Gobierno, o si Universidades continuará siendo un Ministerio independiente. Entre los cambios normativos y nuevas iniciativas desarrolladas durante su mandato, Subirats ha destacado la internacionalización del sistema universitario, el refuerzo de las Alianzas Europeas, la formación a lo largo de la vida a través de las microcredenciales o "la recuperación de la significación de la docencia". También ha subrayado la importancia de la transferencia en la labor investigadora, los doctorados industriales, que se han reforzado los derechos de los estudiantes, aumentado las becas y reducido las tasas universitarias. Subirats también ha dado importancia a haber incentivado la ciencia abierta y la ciencia ciudadana, consolidado la perspectiva de género y de combate al acoso sexual o reducir la "gran precariedad" en la contratación de docentes. No obstante, ha puntualizado que es necesario también que las universidades "refuercen sus vínculos locales y su capacidad de servicio a la sociedad, generando así nuevos aliados que valoren y defiendan su labor y vean en la inversión en formación e investigación como una palanca de avance colectivo". Por último, Subirats ha dado las gracias al equipo del Ministerio de Universidades y al conjunto del Gobierno "por su colaboración y apoyo" y ha mencionado concretamente a Yolanda Díaz, Diana Morant, Pilar Alegría, Nadia Calviño y José Luis Escrivá, con quien ha "tejido una significativa red de trabajo conjunto". "Gracias", ha concluido.