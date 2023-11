Shakira, de sus 4 cambios de vestuario a su promesa a sus hijos en los Latin Grammy: "Voy a ser feliz"

Shakira se ha convertido en una de las grandes triunfadoras de los Latin Grammy que se han celebrado este jueves en Sevilla al alzarse con dos de los gramófonos más codiciados por su 'Session 53' junto a Bizarrap. El tema repleto de dardos a Gerard Piqué y Clara Chía con el que dio la estocada definitiva al exfutbolista tras su separación -uno de los grandes éxitos no solo del año sino también de la carrera de la colombiana- se ha llevado los premios a 'Mejor Canción Pop' y 'Mejor Canción del Año', y los discursos que la cantante al recoger sus Grammys han sido de lo más comentado de la noche. Si el primero de ellos -el de 'Mejor Canción Pop'- Shakira lo ha dedicado muy emocionada a sus fans, con unas cariñosas palabras para sus seguidores españoles que no le han soltado la mano en ningún momento a pesar de lo complicado que ha sido el último año y medio para ella a nivel personal- en el segundo ha abierto su corazón para hacer una promesa muy especial a sus hijos, orgullosos desde primera fila viendo a su mamá viviendo su gran noche. "Este premio se lo quiero dedicar a mis hijos, Milan y Sasha, porque les he prometido que voy a ser feliz. Les he prometido que van a tener una mamá que va a reír con toda su risa porque se lo merecen" ha expresado emocionadísima y recibiendo un cariñoso abrazo de Bizarrap. Dejando atrás los peores momentos que vivió tras su ruptura con Piqué, Shakira también ha hecho toda una declaración de intenciones: "Desde ya estoy pensando en lo que está por venir. Las canciones que voy a escribir, las giras que estoy por hacer, en el público con el que voy a compartir, con ustedes...". "Como dice un amigo, en el pasado ya no hay nada, solo recuerda el futuro" ha finalizado al borde de las lágrimas. LOS CUATRO ESPECTACULARES LOOKS DE SHAKIRA EN LOS LATIN GRAMMY Además de una de las grandes triunfadoras de la noche por los dos gramófonos que se ha llevado a casa, Shakira también se ha convertido en una de las mejor vestidas de la gala de los Latin Grammy con los 4 espectaculares looks que escogió para posar en la alfombra roja, para actuar dejando a todos los asistentes sin palabras con sus dos actuaciones, y para recoger sus premios. Al inicio de la noche -en la que se hizo de rogar llegando la última al photocall- la artista ha derrochado elegancia con un sofisticado diseño negro con cuerpo-escultura en dorado y falda con cola y abertura lateral, combinando su obra de arte en forma de vestido con unas sandalias doradas de plataforma y su melena suelta y ondulada. Impresionante. No se ha quedado ahí, ya que una vez comenzada la gala todavía nos sorprendería con tres estilismos más. Para cantar 'Acróstico' junto a sus hijos -que lo han hecho a través de una grabación y no en directo como se especuló horas antes de la gala- ha impactado con un deslumbrante vestido dorado de Dolce y Gabanna con abertura lateral, parte superior estilo corsé y la imagen de una Virgen a la altura del pecho. Un look muy diferente al que le veíamos poco después cuando volvía a subirse al escenario para interpretar su 'Session 53' junto a Bizarrap enfundada en un sensual mono con escote halter que se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel y emulaba tatuajes recorriendo buena parte de su anatomía, del diseñador Jean Paul Gaultier. Una actuación en la que rodeada de bailarines hizo una exhibición de elasticidad y ritmo al levantar la pierna hasta el infinito a ritmo de un tango argentino. Y por último, pero no menos importante, un impresionante diseño verde brillante de pailletes tipo cut out formado por cuerdas que dejaban poco a la imaginación y terminaba con dos rajas en cada pierna dejando ambas a la vista. Sin palabras.