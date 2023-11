Rodrigo Germade: "El piragüismo es un deporte muy a tener en cuenta en París"

El piragüista español Rodrigo Germade defendió este viernes que "por potencial" el piragüismo nacional es "un deporte muy a tener en cuenta" en los Juegos Olímpicos de París, aunque "hay que tener los pies en la tierra", porque "ahora mismo las medallas están en "el aire". "El piragüismo es un deporte muy a tener en cuenta en París. Pero hay que tener los pies en la tierra, ya que las medallas ahora mismo están en el aire, no están en el cuello y hay que trabajar para que vengan. El piragüismo español goza ahora mismo de una salud muy buena y tenemos que demostrarlo", afirmó en declaraciones a Europa Press. Tras la presentación de la calculadora de la huella de agua elaborada por el Comité Olímpico Español y Acciona, Germade advirtió de que el equipo español debe seguir "trabajando todos a una, muy fuerte", para que a París llegue "el mejor equipo posible" y pueda "luchar por todos los metales que pueden llegar a caer". En cuanto a esa preparación para los Juegos, comentó que ahora es tiempo de entrenar "muy duro", porque es "el principio de todo". "En la temporada siempre se acumulan muchos kilómetros, es un trabajo de mucho más volumen, donde es más genérico, no es tan específico, que es lo que toca para aguantar toda esa temporada, que es bastante dura con los Juegos en agosto. Espero continuar con este buen nivel de entrenamiento y que las lesiones no aparezcan", apuntó. Germade se ve bastante bien "física y mentalmente", lo que hace que esté "muy confiado y muy motivado, y con muchas ganas de trabajar por un objetivo muy ambicioso". "Partimos de unas expectativas, ahora lo que hay que intentar es, entre todos, cumplirlas", añadió. El subcampeón olímpico en Tokio en K4 500m resaltó el piragüismo español ya ha conseguido "todo el cupo de plazas para los Juegos", por lo que están "muy ilusionados y con la mente en París", pero "con los pies en la tierra" para conseguir grandes resultados. "En España tenemos un grandísimo nivel y por eso tenemos esas opciones tan buenas de medallas, pero hay deportistas con mucho nivel que se pueden quedar fuera", explicó. Germade competiría en París en la modalidad de K4 si logran ser la mejor embarcación española junto a Saúl Craviotto, Carlos Arévalo y Marcus Walz, compañeros con los que logró la plata en Tokio. "Estamos haciendo un buen trabajo y ojalá sea así, pero bueno, hay que demostrarlo, como siempre, y estamos trabajando para ello", dijo. Por último, con respecto a la iniciativa de la calculadora de la huella de agua elaborada por el COE y Acciona, Germade piensa que una de las labores del deportista es "llevar este tipo de acciones a la sociedad", y ser "el altavoz de ellas".