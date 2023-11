Rauw Alejandro versiona 'Se fue', después de que Rosalía cantara 'Se nos rompió el amor'

Sevilla, 17 nov (EFE).- Rauw Alejandro y Rosalía han protagonizado un duelo musical durante la gala de los Latin Grammy celebrada en Sevilla, donde el puertorriqueño se marcó una original versión del 'Se fue' de Laura Pausini, y la española otra, no menos especial, de 'Se nos rompió el amor', que popularizó Rocío Jurado.

Era el primer acto público en el que los dos artistas coincidían tras su inesperada ruptura el pasado julio, con la que acababan una relación de tres años y en la que incluso la pareja llegó a anunciar su compromiso.

Primero fue Rosalía la que se subió al escenario del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES) para cantar, con algunas modificaciones, 'Se nos rompió el amor', una canción de Manuel Alejandro que se convirtió en uno de los temas emblemáticos de la Jurado.

Se nos rompió el amor de tanto usarlo 'o de no usarlo', añadió la catalana, acompañada de un extenso cuadro flamenco situado sobre un escenario cubierto de plástico.

Los aplausos atronaron la sala, aunque no fueron menos cuando Rauw Alejandro se subió al escenario y empezó a entonar 'Se fue', una de las canciones clave en la carrera de Laura Pausini.

El puertorriqueño también introdujo algunos cambios en la letra. Nada me queda 'sin ella', dijo el cantante, aportando la visión masculina a la canción de Pausini, de la que eligió unos versos que dicen: 'se fue la dulce miel que probé en sus labios. Se fue, me quedó solo su veneno'.

A continuación, pero en vídeo, interpretó parte de su tema 'No me sueltes', antes de volver al escenario acompañado por la guitarra de Juanes para cantar 'Baby Hello', su colaboración con Bizarrap.