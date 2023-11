Mures la escritora británica A.S. Byatt a los 87 años

Londres, 17 nov (EFE).- La escritora británica Antonia Susan Byatt, autora de la novela de 1990 'Possession', llevada al cine en 2002, ha muerto a la edad de 87 años, ha informado este viernes su editorial en el Reino Unido.

La novelista, poeta y crítica literaria, conocida como A.S. Byatt, falleció el jueves "pacíficamente en su casa, rodeada de sus familiares cercanos", ha señalado Clara Farmer, su editora en Chatto & Windus, un sello de Penguin Random House.

Farmer ha destacado que "los libros de Antonia son como joyeros maravillosos de historias e ideas".

"Su compulsión por escribir (un cuaderno azul de tamaño A4 siempre a mano) y su capacidad para crear intrincadas madejas narrativas eran notables. Siempre era un placer verla, escuchar actualizaciones sobre la evolución de sus personajes literarios y disfrutar de deliciosos chismes", ha declarado.

La editora recuerda que 2024 habría sido su 60 aniversario en Chatto y señala que, aunque lamentan su pérdida, "es un consuelo saber que sus incisivas obras deslumbrarán, brillarán y refractarán en las mentes de los lectores de las generaciones venideras".

'Possession', por la que Byatt ganó el premio literario británico Booker en 1990, relata una historia del amor entre dos poetas victorianos que unos investigadores académicos descubren en la era moderna.

Fue llevada al cine con la actriz estadounidense Gwyneth Paltrow como protagonista, junto a Aaron Eckhart, Toby Stephens y Tom Hollander.

En 2009, Byatt tuvo también un gran éxito con 'The Children's Book', que fue preseleccionada para el Premio Booker y ganó el James Tait Black Memorial.

Nacida el 24 de agosto de 1936 en Sheffield (norte de Inglaterra), A.S. Byatt estudió en York y en el Newnham College de Cambridge, tras lo cual fue profesora en la Central School of Art and Design y en el University College de Londres.

Entre sus libros se cuentan las novelas 'Shadow of a Sun', 'The Game' y 'The Virgin in the Garden', así como el ensayo 'Still Life', sobre las novelas de Iris Murdoch y otro sobre los escritores Coleridge y Wordsworth. EFE

