Miguel Sánchez Encinas, indiferente al rumor que suena con fuerza sobre su separación de Chenoa

A pesar de que Chenoa ha dado un paso al frente tras su separación de Miguel Sánchez Encinas y ha aclarado en ¡Hola! que no se trata de una ruptura definitiva sino de un 'impass' en su relación provocado por una incompatibilidad en sus agendas profesionales, las especulaciones sobre el sorprendente fin de su matrimonio un año después de su boda, no dejan de sucederse. Y una de las que suenan con más fuerza una vez desmentidos los rumores de terceras personas por parte del prestigioso médico es que en su separación habría influido y mucho su imposibilidad de tener hijos. Según 'Espejo Público' la cantante de origen argentino habría congelado sus óvulos hace años -tras padecer un cáncer de útero- y tras su boda habría intentado quedarse embarazada. Algo que no habría sido posible a pesar de sus deseos de ser madre y que habría pasado factura a su relación con Miguel. Mientras Chenoa ha reaparecido este miércoles en Barcelona en la presentación de la nueva edición de 'Operación Triunfo' en Prime Vídeo y ha dado la callada por respuesta a estas informaciones, su todavía marido continúa con su trabajo en un conocido hospital de Madrid haciendo oídos sordos a los rumores que circulan sobre su separación. Muy serio, Miguel ha llegado al centro médico en coche y ha ignorado las preguntas de la prensa, dejando en el aire si es cierto que la imposibilidad de tener hijos ha influido en su ruptura, y si hay posibilidades de reconciliación como ha dejado entrever la cantante en sus declaraciones a ¡Hola!