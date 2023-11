La UNRWA alerta de propagación de enfermedades por el hacinamiento en los refugios de Gaza

(Actualiza desde El Cairo con más datos proporcionados por UNRWA a una nota anterior de la OMS)

El Cairo, 17 nov (EFE).- El incremento de personas desplazadas en los limitados refugios de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en la Franja de Gaza ha derivado en la propagación de numerosas enfermedades por el hacinamiento y la limitada capacidad para proporcionar servicios, dijo hoy el organismo.

"El hacinamiento está provocando una importante propagación de enfermedades, incluidas enfermedades respiratorias agudas y diarrea, plantea problemas ambientales y de salud y limita la capacidad de la Agencia para proporcionar servicios", informó la UNRWA en su informe sobre la situación en el enclave palestino publicado este viernes.

Según el comunicado, los refugios de la UNRWA en las zonas central y meridional de la Franja están gravemente superpoblados y no pueden acoger a los recién llegados, ya que "no están diseñados para albergar un número tan grande de personas y no cuentan con instalaciones adecuadas para brindar condiciones de vida seguras y dignas".

La organización destacó sobre todo la insuficiencia de alimentos y artículos básicos de supervivencia, además de una remarcada deficiencia en los niveles de higiene cuando "en promedio hay una unidad de ducha por cada 700 personas en los refugios de la UNRWA".

De acuerdo con la nota, el número de baños varía de un refugio a otro de las 154 instalaciones disponibles que ofrece la organización, que detalla que 64 de sus centros resultaron dañados por los ataques del Ejército israelí.

"En general, en una escuela hay entre 30 y 50 baños (incluidos los de personas con discapacidad). En promedio, 150 personas refugiadas en las escuelas de la UNRWA comparten un solo baño", añadió.

Esta situación ha derivado en la propagación de enfermedades en los diferentes refugios y campamentos, a lo que se suma la acumulación de residuos y desechos sólidos que podría verse agravado si la UNRWA suspende sus trabajos de saneamiento por la incapacidad de poder gestionarlos por falta de recursos.

Según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza, de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y de la OMS, desde mediados de octubre se han registrado 71.224 casos de infecciones respiratorias agudas, 44.202 casos de diarrea, 808 casos de varicela y más de 14.195 erupciones cutáneas, además de otros casos de sarna y piojos.

Para hacer frente a esta situación, la agencia de la ONU recordó la necesidad de operar con 160.000 litros de combustible diarios después de que hace dos días recibiera poco más de 23.000 litros, el equivalente a medio camión cisterna.

Este viernes, cerca de 150.000 litros de combustibles para hospitales entraron a la Franja, informaron medios egipcios, mientras que la Organización Mundial de la Salud informó de que podría empezar a funcionar un mecanismo para la entrada de combustible en la Franja sin detallar la regularidad del abastecimiento o de posibles condiciones de uso por parte de Israel. EFE

