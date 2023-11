Karol G y Natalia Lafourcade se llevan tres Latin Grammy y Shakira y Bizarrap obtienen dos a mejor canción

La colombiana Karol G ha obtenido tres galardones en la 24ª Entrega anual de los Latin Grammy, celebrados en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes) de Sevilla, entre ellos el de Mejor álbum del año por 'Mañana será bonito', con el que también ha conseguido el galardón a Mejor álbum de música urbana, mientras que la mexicana Natalia Lafourcade se ha llevado otros tres gramófonos por 'De todas las flores' --Grabación del año, Mejor álbum cantautor, Mejor canción cantautor--. Tres Latin Grammy son también los conseguidos por el compositor, productor e ingeniero mexicano Edgar Berrera, que partía con 13 nominaciones, entre ellos a Mejor compositor del año --categoría incluida este año-- y a Mejor productor, mientras que el premio a la Mejor canción pop ha recaído en 'Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53', que también ha obtenido el galardón a Canción del año, en la edición 2023 de estos premios, la primera que se celebra fuera de los EEUU en la historia de los mismos. Por su parte, el Mejor álbum de música norteña ha recaído en 'Colmillo de leche' de Carin León; el Mejor álbum de música flamenca, en 'Camino' de Niña Pastori; el Mejor álbum pop vocal, en Julieta Venegas por 'Tu historia' y la venezolana Joaquina ha sido premiada como Mejor nueva artista. Además, durante la gala, Laura Pausini ha recibido su reconocimiento como Persona del año de la mano de Karol G, y Antonio Banderas el Premio de la Presidencia 2023 entregado por el CEO de la Academia Latina de Grabación, Manuel Abud, y Alejandro Sanz. Por su parte, en la categoría Mejor álbum vocal tradicional, al que estaban nominados entre otros los andaluces Manuel Carrasco con 'Corazón y flecha' y Vanesa Martín por 'Placeres y pecados', ha recaído al final en Andrés Cepeda por 'Décimo cuarto', un galardón entregado en la Premiere de estos premios, donde también han recibido un gramófono a Mejor fusión/interpretación urbana 'TGP' de Karol G Featuring Shakira, mientras que el galardón a la Mejor canción urbana ha ido a 'Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52'. Los mexicanos Molotov también se ha llevado el gramófono a Mejor álbum de rock y la Mejor de canción de rock ha sido para 'Leche de tigre' de Juan Galeano, escrita por Diamante Eléctrico Featuring Adrián Quesada. El Mejor álbum de pop/rock ha recaído en 'Vida cotidiana' de Juanes, que ha recogido su premio durante la celebración de la Premiere, y la Mejor canción de este género ha ido a 'Ojos marrones' de Luis Jiménez, Lasso & Agustín Zubillaga. En la categoría de Mejor álbum de música alternativa la cantante jiennense Zahara se ha quedado sin este premio que finalmente ha recogido 'Bolero Apocalíptico' Monsieur Periné, mientras que el colombiano Carlos Vives ha conseguido un gramófono a Mejor álbum de cumbia/vellenato por 'Escalona nunca se había grabado así'. El de Mejor álbum tropical tradicional ha ido a Omara Portuondo por 'Vida' y el de Mejor canción tropical a 'Si tú me quieres' de Fonseca y escrita por este junto a Juan Luis Guerra, galardón que ha recogido en la gala. El galardón a Mejor canción regional mexicana ha sido para 'Un X100to' de Bad Bunny y Edgar Barrera. Este último también ha recogido su gramófono a Mejor compositor del año y a Mejor productor. El Mejor álbum de jazz latino/jazz ha ido a parar a las manos de Chucho Valdés & Paquito D'Rivera por 'I Missed You Too!'. Finalmente, Nathy Peluso se ha llevado uno de los tan preciados gramófonos por 'Estás buenísimo', el de Mejor video musical versión corta, y el de versión larga ha recaído en Camilo por 'El primer tour de mi vida'.