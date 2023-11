Investigan a universidades y escuela de EEUU por incidentes de islamofobia y antisemitismo

Washington, 16 nov (EFE).- El Departamento de Educación de EE.UU. informó este jueves que ha iniciado investigaciones por presuntos incidentes de antisemitismo e islamofobia a seis universidades y un distrito escolar.

Las investigaciones, que incluyen cinco casos de antisemitismo y dos casos de islamofobia, son las primeras de este tipo realizadas desde los ataques del 7 de octubre en Israel

El Departamento recibió quejas sobre incidentes en una escuela del Distrito Escolar de Maize en Kansas; el Colegio Lafayette y la Universidad de Pensilvania en Pensilvania; la Universidad de Cornell, la Universidad de Columbia y the Cooper Union for the Advancement of Science and Art en Nueva York; y el Colegio Wellesley en Massachusetts.

Las investigaciones se iniciaron por supuestas violaciones de la Ley de Derechos Civiles de EE.UU., que obliga a las universidades y las escuelas a brindar a todos los estudiantes un entorno libre de discriminación.

El secretario de Educación de EE.UU., Miguel Cardona, dijo en un comunicado que las investigaciones subrayan “la seriedad” con la que la Administración del presidente Joe Biden asume la responsabilidad de proteger a los estudiantes ataques de odio y discriminación.

“El odio no tiene cabida en nuestras escuelas”, apuntó Cardona.

Desde que se desató el enfrentamiento entre las fuerzas israelíes con el brazo armado del grupo islamista palestino Hamás las universidades y las escuelas en EE.UU. no han estado exentas de la controversia.

Este jueves el grupo de estudiantes propalestino SJP, de la Universidad de Florida (UF), demandó al sistema universitario de ese estado por una orden de desactivarlo.

En octubre pasado el presidente de UF, Ray Rodrigues, pidió a los rectores de las 12 universidades del sistema, que disolvieran cualquier sección del SJP, ante su "apoyo dañino a los grupos terroristas".

En contraste, la Universidad de Harvard perdió las donaciones de la Fundación Wexner, porque no había denunciado "de forma clara" el ataque de Hamás contra Israel.

Les Wexner, propietario de la marca de lencería Victoria's Secret y creador de la fundación, acusó a Harvard de marginar progresivamente a estudiantes israelíes y de "abandonarlos" desde el ataque de Hamás. EFE

amv/enb