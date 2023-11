Gisela acude a 'Y ahora Sonsoles' y habla sobre su embarazo

Disfrutando de su primer embarazo, Gisela se ha sentado en el plató de 'Y ahora Sonsoles' para contar ante todo el público cómo está viviendo esta etapa que deseaba desde hace años. Muy feliz y emocionada, la cantante aseguraba que "estamos en el camino", pero aclaraba que no se quiere hacer ilusiones porque "soy un embarazo de riesgo". "Tengo algunas cositas que no son del todo idóneas, pero lo estamos controlando" confesaba la artista, que también ha desvelado que "no quiero saber ni el sexo del bebé" porque le da miedo "hacerme ilusiones y sé que si algo pasa, el duelo lo voy a tener que pasar igual". Además, Gisela ha querido aconsejar a todas las jóvenes a que congelen sus óvulos, ya que "yo empecé intentándolo de manera natural, tuve dos abortos" y después de años intentándolo "me recomendaron hacerme los tratamiento de fecundación in vitro". Aunque todo el mundo piensa que la cantante quería ser madre desde siempre, ha explicado que "yo antes no quería ser madre, pero luego me vino el instinto y se convirtió en mi ilusión". Feliz, ha aprovechado el espacio para dar a su pareja el papel que le corresponde ya que "siempre he estado acompañada por él, cuando nos dijeron que sí que estaba embarazada, nos pusimos a llorar los dos, fue un momento súper emocionante después de todo". Por último, la artista también ha tenido palabras sobre su amiga Chenoa, de quien sabemos que no está pasando por su mejor momento sentimental al romper con Miguel Sánchez Encinas... y ¡atención! porque ha dado muchos detalles. En primer lugar, ha desvelado que "está bien" porque "está centrada en lo que tiene que estar, que es en su proyecto televisivo" y ha asegurado que "lo único que me interesa es que esté bien", La artista ha confesado que Chenoa "quiere que este ruido vaya bajando y poquito a poco quiere ver a dónde se dirige su vida sentimental", pero ¡atención! porque ha confirmado que esta ruptura "no es definitiva" se trata de un proceso de "standby" ya que "creo que la adversidad les ha unido, él no es de este mundo y se está apoyando mucho en ella y ella en él". "Hacen una parejaza" explicaba y aprovechaba para desmentir que existan terceras personas y zanjaba el tema asegurando que "ella lo está gestionando, están en standby, se quieren mucho, se respetan y el tiempo dirá" qué sucede entre ambos.