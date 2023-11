Ferrari, con Charles Leclerc a la cabeza, manda en unos atípicos libres de 90 minutos

Redacción deportes, 17 nov (EFE).- El piloto monegasco Charles Lecrerc (Ferrari) lideró unos atípicos segundos entrenamientos libres del GP de Las Vegas, que duraron noventa minutos, treinta más de lo normal, y en los que su compañero de equipo, el español Carlos Sainz, quedó segundo cinco décimas más lento, por delante del asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), que terminó tercero, y el mexicano ‘Checo’ Pérez (Red Bull), cuarto.

En una sesión que empezó dos horas y media después de lo previsto tras el incidente de Sainz en la primera sesión, cuyo monoplaza quedó dañado tras pasar por encima de una tapa de alcantarilla mal sellada, los pilotos salieron a pista desde el primer minuto para rodar lo que no habían podido probar en la primera sesión, cancelada tras apenas diez minutos en pista.

Delante de no mucho público, los Ferrari, con el monegasco Charles Leclerc a la cabeza y con el español Carlos Sainz segundo, se pusieron primeros de una clasificación a la que rápidamente se encaramó el tricampeón del mundo, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien se llevó el mejor tiempo de la primera media hora con neumáticos medios (1:38.209), una décima menos que Leclerc.

Todos querían estar en este novedoso trazado de la ciudad del juego estadounidense, al que sin embargo tardaron en llegar el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, compañeros de equipo en McLaren, quienes se quedaron en el garaje ajustando las alturas de los bajos.

Mientras, Leclerc y Sainz, este último tendrá una penalización de al menos diez posiciones en la parrilla por cambiar la batería tras el incidente de la primera sesión, marcaban buenos tiempos y desalojaban de la primera posición a Verstappen, en una pugna a la que también se sumó el asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), que se puso primero a falta de unos cuarenta minutos.

Con neumáticos blandos, el tailandés Alex Albon (Williams), el británico Lewis Hamilton (Mercedes) y el mexicano ‘Checo’ Pérez (Red Bull) también se quisieron sumar a la fiesta y esto desencadenó algún que otro bloqueo de neumático en la frenada, con salidas de pista de Verstappen o Alonso.

Sin embargo, ninguno de ellos pudo desbancar a los Ferrari, que intentaron, desde el principio, redimirse del incidente que había trastocado los planes de la primera sesión de la escudería italiana.

Así, Leclerc marcó un tiempo 1:35.265 con el que comandó la segunda sesión de libres, en la que Sainz que fue 517 milésimas más lento y Alonso, 528, mientras el neerlandés Max Verstappen, líder absoluto del Mundial de Formula Uno, terminó sexto, a casi un segundo (918 milésimas) del piloto monegasco.

Redacción deportes, 17 nov (EFE).- El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) será sancionado por cambiar la batería, el motor y el chasis de su monoplaza, a pesar de las “circunstancias externas muy inusuales” que han provocado estos cambios, después de que su monoplaza resultara dañado tras pasar por encima de una tapa de alcantarilla mal sellada en la primera sesión de libres.

Los comisarios de la FIA han determinado que “a pesar del hecho de que el daño fue causado por circunstancias externas muy inusuales, el artículo 2.1 de la Fórmula 1 obliga a todos los oficiales a aplicar el reglamento tal y como está escrito”, por lo que, “en consecuencia, debe aplicarse la sanción obligatoria especificada en el artículo 28.3 del Reglamento Deportivo”.

No obstante, los propios comisarios, que no han detallado aún la sanción, también señalan que “si tuvieran la autoridad para conceder una derogación en lo que consideran en este caso circunstancias atenuantes, inusuales y desafortunadas, lo habrían hecho, pero el reglamento no permite tal acción”.

Este accidente ha provocado que los segundos libres del Gran Premio de Las Vegas (EE.UU.) de Formula 1 se hayan tenido que retrasar, lo que también ha repercutido en la duración de esta segunda tanda, que será de 90 minutos, ya que la primera apenas duró media hora.

De hecho, desde el momento del incidente, el equipo de ingenieros de la Formula Uno ha estado realizando los “trabajos necesarios en el circuito” para sellar todas las alcantarillas sueltas del circuito.

Sainz salió ileso y sin ningún problema del incidente pero su monoplaza tuvo que ser remolcado.

Frédéric Vasseur, director general de Scuderia, aseguró en la rueda de prensa posterior al entrenamiento que es necesario cambiar el chasis, el motor y la batería del monoplaza de Sainz, un incidente que, destacó, es “inaceptable”.