Familiares y rostros conocidos acuden al tanatorio de Curro Vega

Curro Vega, padre de la conocida actriz y presentadora de televisión Pastora Vega, fallecía este jueves 16 de noviembre dejando a toda su familia rota de dolor. Nieto de la bailaora Pastora Imperio, hijo del torero Gitanillo de Triana y hermano de la conocida artista y posterior colaboradora de televisión, Charo Vega, su pérdida era comentada en redes sociales por sus familiares. Horas más tarde, nos trasladábamos hasta el Tanatorio Norte de Madrid, donde han acudido numerosos rostros conocidos para acompañar a toda la familia en este delicado momento. Pastora Vega, hermana del difunto y tía de la actriz, abandonaba el tanatorio asegurando que Curro era "el más bueno del mundo" y que "no lo hay, no, ni de esto ni de esto, no lo hay no lo hay en España entera". Por su parte, Belén vega desvelaba que "era maravilloso" y que todos se van a quedar "con la persona que era, que era estupenda, la más estupenda del mundo". En cuanto a cómo llevan este momento, explicaba que "vamos bien" y que todas sus hijas lo recordarán como el hombre de sus vidas: "de todas sus hijas". Ana Belén salía emocionada del tanatorio tras mostrarle su apoyo a su amiga Pastora Vega, lo hacía junto a Víctor Manuel afirmando que han podido darle el pésame a la familia: "Sí". Al que también pudimos ver fue al hijo de Pastora Vega e Imanol Arias, Daniel Arias, abandonando el tanatorio y echaba balones fuera al preguntarle si su padre acudiría a despedir a su abuelo: "uff, no lo sé, ahora estamos centrados en despedirnos de él y estar con la familia". Pese a ello, explicaba que recordará siempre a su abuelo como "un cachondo, un cachondo".