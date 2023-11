Disidencias en FOMC bajaron con Powell pese a diferentes visiones

(Bloomberg) -- Las votaciones de los miembros del comité de la Reserva Federal sobre la política monetaria no permiten vislumbrar la dificultad de las decisiones que han tomado los banqueros centrales durante su batalla de 20 meses contra la inflación.

Durante las últimas 11 reuniones del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), ni un solo miembro votó en contra de las acciones lideradas por el presidente, Jerome Powell, un período inusualmente largo de unanimidad que se contradice con las diferencias subyacentes e incertidumbre sobre la dirección de la política monetaria y la economía.

El consenso político, que coincide con una racha anterior de 11 decisiones unánimes durante la pandemia, ha permitido al jefe de la Reserva Federal presentar un frente unido a los mercados y a la opinión pública que refuerza el compromiso del banco central de controlar la inflación. Pero también presenta el riesgo de aumentar las críticas de que la Reserva Federal está paralizada por el pensamiento grupal, lo que, según los críticos, llevó a una nociva demora cuando la inflación repuntó en 2021.

“La Reserva Federal cree que le conviene mantenerse firme en el mensaje de hacer que la inflación vuelva a su meta”, dijo Karen Dynan, profesora de Harvard Kennedy School y execonomista de la Reserva Federal. “Creo que la comunicación puede estar subestimando la diversidad de puntos de vista” en el comité.

Las minutas de la reunión de la Reserva Federal realizada del 31 de octubre al 1 de noviembre, que se publicará el martes, probablemente mostrarán un rango de puntos de vista sobre la posible necesidad de aumentar aún más las tasas de interés, pese a que el panel de la Reserva Federal las mantuvo en un rango de 5,25% a 5,5%. No hubo desacuerdo a favor de un alza de tasas en esa reunión a pesar de una serie de datos económicos sorprendentemente sólidos.

El acuerdo entre los banqueros de la Fed durante los casi seis años de Powell como presidente es históricamente único. El presidente de la Reserva Federal promedió alrededor de 0,3 disidentes por reunión hasta noviembre, según un análisis de Bloomberg de los votos del FOMC. Eso es un cuarto de lo que promedió Paul Volcker y casi la mitad que Alan Greenspan, quien mantuvo un estricto control sobre la institución que supervisó durante 18 años.

Los miembros actuales del FOMC argumentan que si las condiciones lo justifican, no dudarán en votar de manera diferente a sus colegas.

“Definitivamente no existe un pensamiento grupal”, dijo este mes en una entrevista el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, quien se convertirá en miembro con derecho a voto del FOMC en 2024. “Cada reunión está abierta para todo el rango de respuestas. Y mucho de eso depende de dónde surja el consenso sobre cómo reaccionaré o responderé a eso”.

El presidente de la Reserva Federal Mineápolis, Neel Kashkari, que ha votado en contra del consenso cuatro veces desde que asumió su cargo en 2016, dijo que si bien las disidencias son una parte saludable del proceso deliberativo, los giros sorprendentes en la economía han moderado la confianza en sus propios puntos de vista.

El expresidente de la Reserva Federal San Luis James Bullard, quien en sus 15 años en el FOMC disintió cuatro veces y era conocido por sus opiniones a veces contrarias sobre la economía o la política, dijo que la unanimidad es el resultado de una mayor comunicación entre los miembros del comité y el presidente de la Reserva Federal.

La agenda de Powell muestra que habla con todos los miembros del FOMC antes de cada reunión de política monetaria. Es una práctica iniciada por el expresidente. Ben Bernanke que continuó bajo el mandato de Janet Yellen, dijo Bullard.

Los banqueros de la Reserva Federal ahora también comparten con frecuencia sus puntos de vista en público, lo que reduce la necesidad de expresar sus posiciones mediante la disidencia, añadió.

Sin embargo, la unanimidad puede tener desventajas, dijeron observadores de la Fed y exfuncionarios del banco central, ya que una disidencia podría transmitir un mensaje más convincente de que la opción de volver a plantear el asunto todavía está sobre la mesa.

Traducido por Paulina Steffens.

Nota Original:Fed Dissents Dwindle in Powell Era Despite Policy Differences

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.