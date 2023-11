Cómo saber si los descuentos de este Black Friday son 100% reales

El próximo 24 de noviembre se celebrará 'Black Friday' o Viernes Negro, una jornada que promete precios rebajados y ofertas especiales a los ciudadanos para incentivar el consumo e iniciar la temporada de compras navideñas, en la que no siempre se accede con claridad a los descuentos que aplican los comercios y proliferan prácticas engañosas que buscan guiar la decisión final del consumidor, según advierten los expertos. Las acciones comerciales que aprovechan el reclamo del 'Black Friday' aparecen incluso antes de que llegue la fecha señalada, que se celebra el viernes siguiente a Acción de Gracias, festividad estadounidense que acontece cada año en el cuarto jueves de noviembre. Pese a su origen, se ha consolidado en España como una de las fechas clave del calendario comercial. Para la presente campaña, un 38% de los españoles tiene previsión de gastar entre 100 y 500 euros en esta campaña, un 6% sube la horquilla a un gasto entre 500 y 1.000 euros y un 11% afirma no tener un límite establecido. Destaca, además, el consumo de tecnología, en tanto que el 72% de los españoles aprovecha los descuentos de Black Friday para invertir en productos tecnológicos, como se desprende de un estudio de PcComponentes, elaborado en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos. DESCUENTOS LEGÍTIMOS ENTRE PRÁCTICAS FRAUDULENTAS En un periodo tan largo de descuentos, en el que cada año participan más empresas y plataformas diferentes, se cuelan algunas prácticas engañosas que no siempre son fáciles de identificar y que incluyen promociones indicadas como descuento que en realidad no son tales, según alertan los expertos. Esta práctica en ocasiones se complementa con reseñas fraudulentas en las páginas web, donde supuestos compradores animan a la compra de determinados productos, alabando sus cualidades. Lejos de ser algo anecdótico, es un tipo de engaño, que se recoge en la Ley General para Defensa de los Consumidores y la Ley de Competencia Desleal, que desde el año pasado protegen a los consumidores contra las reseñas falsas, haciendo responsables de ellas a las empresas que las permiten. Para arrojar algo de luz y ofrecer seguridad a los consumidores en estas fechas, y en cualquier otro periodo de rebajas, han aparecido distintos servicios rastreadores, que detectan artículos cuyo precio se ha engordado con anterioridad para marcar como chollo el precio inicial o que, directamente, se ha incrementado sin contener ninguna oferta. Esta práctica de transparencia de precios se aplica también en el 'eCommerce' español PcComponentes, donde la compañía, con motivo de la campaña de 'Black Friday', muestra a los usuarios un histórico de precios en las fichas de producto. En este portal, una gráfica recoge el desarrollo real del precio en ese producto concreto, lo que permite comprobar si la oferta es mejor o peor que en el pasado. Y destaca, además, el precio más bajo en los últimos 30 días, con el porcentaje de descuento y la hora a la que se ha alcanzado. CONSEJOS PARA APROVECHAR LAS OFERTAS DE BLACK FRIDAY Las ofertas, descuentos y precios especiales animan a consumir, y aunque en épocas como esta ayudan a encontrar regalos a buen precio, también pueden generar un dolor de cabeza si se ha caído en alguna práctica fraudulenta o desleal. Por ello, es importante acudir siempre, especialmente si se compra 'online', a comercios de confianza, que ya se conozcan y donde se hayan hecho compras con anterioridad y ofrezcan un servicio de atención gestionado por expertos. Independientemente de dónde se compre, hay que revisar las condiciones de compra, ya que "puede que encuentres grandes ofertas en determinados sitios web, pero a la hora de realizar el pago el importe sea mucho mayor del esperado", advierten desde PcComponentes. Desde este 'eCommerce', especializado en productos tecnológicos, aconsejan revisar cuestiones como los envíos y/o devoluciones, las facilidades de pago o la existencia de una garantía de sustitución. Los expertos también animan a prestar atención a los precios de venta y no solo a las ofertas, para lo que los históricos de precios o los servicios rastreadores 'online' resultan especialmente útiles. Por último, instan a acudir a las experiencias reales de otros compradores y al consejo de expertos, ya que pueden ayudar a determinar si el producto que se busca se ajusta realmente a las necesidades del comprador.