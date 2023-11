Alejandro Sanz, primeras palabras tras la visita de dos inspectores de Hacienda en su hotel antes de los Latin Grammy

Declarado en rebeldía por la Justicia española el pasado mes de octubre al no localizarle para notificarle la deuda de 3 millones de euros que tiene pendiente en Miami, Alejandro Sanz ha recibido una 'desagradable' visita antes de la gala de los Grammy Latinos. Según 'TardeAR' el cantante de 'Ese último momento' fue interceptado en el lujoso hotel de 5 estrellas en el que se aloja en Sevilla -a donde llegó hace cinco días- por dos inspectores de Hacienda, que ante la imposibilidad de entregarle de otro modo la notificación de embargo de sus bienes para hacer frente a su millonaria deuda, decidieron sorprenderle acercándose a su habitación antes de la noche más importante de la música latina. Un encuentro entre Alejandro y los trabajadores de Hacienda del que no ha trascendido ningún detalle, pero viendo la tranquilidad y la sonrisa con la que el artista pasó por la alfombra roja del Palacio de Exposiciones y Congresos de la ciudad andaluza (FIBES) debió estar alejado de toda tensión. A pesar de no haber querido pronunciarse sobre esta visita -que se especuló que podría producirse durante la gala de los Latin Grammy, aunque finalmente los inspectores prefirieron evitar el escándalo y entregarle la notificación en su hotel- el cantante sí ha confesado que de ánimo se encuentra "muy bien" y saliendo del bache personal que atravesó hace varios meses y que hizo público a través de su redes sociales: "Estamos en ello" ha asegurado, confirmando así que aunque su salud mental no está todavía al 100%, sí está en el buen camino para lograrlo. Además, y aunque ha evitado comentar nada sobre sus deudas y problemas económicos, sí ha hecho un importante anuncio para alegría de sus fans. ¡Está preparando nuevo disco! "Estoy trabajando ya en los nuevos temas para ir sacando música a principios del año que viene y en algún momento sacar álbum nuevo" ha adelantado.