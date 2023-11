0-2. Uruguay, con Bielsa a la cabeza, asesta un 'Bombonerazo’ y acaba invicto del campeón

Buenos Aires, 16 nov (EFE).- La selección de Uruguay con Marcelo Bielsa a la cabeza, derrotó con autoridad este jueves en el estadio La Bombonera por 0-2 a la de Argentina, que perdió su invicto en las eliminatorias, aunque no el liderato, pero quedó más expuesta ante sus rivales.

Con goles de Ronald Araújo (m.40) y Darwin Núñez (m.87), la Celeste logró un histórico doblete seguido ya que venía de derrotar por el mismo marcador a Brasil en el Centenario de Montevideo.

De esta manera, Argentina resignó su invicto en 2023 y perdió la invencibilidad de su portería.

La Albiceleste lidera con 12 de 15 unidades posibles y Uruguay le sigue con 10.

Uruguay como visitante a la Argentina, la Celeste impuso su presión alta desde el comienzo del partido al punto que en el minuto 9 tuvo su primera opción para abrir el marcador con una llegada en velocidad de Darwin Núñez superando a Nicolás Otamendi con un remate que se fue apenas desviado.

La respuesta llegó apenas tres minutos después con un remate que contuvo Rochet bien ubicado.

Luego fue una tensión entre varios jugadores de uno y otro equipo luego de un golpe sobre la cara de Nicolás González.

A partir de ese momento, Lionel Messi discutió con Manuel Ugarte y Mathias Olivera al punto que pidió la pelota en el minuto 22 y generó un tiro libre en el borde del área que dio en la barrera tras la ejecución del propio jugador del Inter Miami.

Una explosiva corrida de Núñez terminó con un centro cruzado que exigió un cruce justo de Nicolás Tagliafico ante la llegada de Pellistri.

Ese fue un anticipo porque al minuto 40 Matías Viña ganó sobre el lateral derecho le ganó la pelota a Nahuel Molina y sacó un centro cruzado que encontró la llegada de Ronald Araújo para una definición cruzada que superó el esfuerzo del portero Emiliano Martínez.

Este gol marcó el final del invicto 2023 de la Selección Argentina, que hasta este encuentro no había sufrido la caída de su valla y, además, le puso punto final a una condición de imbatible de ‘Dibu’ Martínez, cuyo último gol recibido había sido por Kylian Mbappé, en la final del Mundial de Qatar ante Francia.

En el segundo tiempo, Argentina apostó a rotar su banquillo con los ingresos de Lautaro Martínez y Ángel Di María, al punto que en el minuto 56 el local tuvo una oportunidad con un tiro libre de Lionel Messi que dio en el travesaño.

Uruguay controló el juego al punto que Argentina no pudo llegar con peligro hasta el minuto 77 con un centro de Ángel Di María que despejó Rochet.

Y en el minuto 87 un contragolpe letal de la visita con una habilitación en velocidad de Nicolás De la Cruz para Darwin Núñez que, tras dos amagues, definió cruzado para sentenciar la victoria de la Celeste.

La última vez que Uruguay le había ganado en tiempo regular como visitante a la Argentina había sido en la Copa América de 1987 por 0-1 con gol de Antonio Alzamendi en el estadio ‘Monumental’ de Núñez, mientras que por penaltis había sido en 2011 por el mismo torneo en cuartos de final en el estadio ‘Cementerio de los Elefantes’ de Santa Fe.

En la sexta jornada de estas Eliminatorias, este martes Argentina visitará en el estadio Maracaná de Río de Janeiro a Brasil, mientras que Uruguay recibirá en estadio Centenario de Montevideo a Bolivia.

- Ficha técnica:

0. Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina Lucero, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico (m.79, Marcos Acuña); Rodrigo De Paul (m.62, Exequiel Palacios), Enzo Fernández y Alexis Mac Allister (m.46, Lautaro Martínez); Lionel Messi, Julián Álvarez (m.79, Giovani Lo Celso) y Nicolás González (m.52, Ángel Di María). Entrenador: Lionel Scaloni.

2. Uruguay: Sergio Rochet; Ronald Araújo, Sebastián Cáceres, Mathias Olivera y Matías Viña (m.46, José María Giménez); Federico Valverde, Manuel Ugarte y Nicolás De la Cruz; Facundo Pellistri (m.88, Agustín Canobbio), Darwin Núñez (m.90, Federico Viñas) y Maximiliano Araujo (m.61, Rodrigo Bentancur). Entrenador: Marcelo Bielsa.

Goles: 0-1, m.40: Ronald Araújo. 0-2, m.87: Darwin Núñez.

Árbitro: El colombiano Wilmar Roldán amonestó a Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Cristian Romero, Exequiel Palacios, Manuel Ugarte, José María Giménez y Mathias Olivera.

Incidencias: Partido de la quinta jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 jugado en el estadio ‘La Bombonera’ Alberto J. Armando del barrio porteño de La Boca, ante 53.235 espectadores.

Buenos Aires, 16 nov (EFE)- Después de la primera derrota de la selección argentina en todo el año 2023, ante Uruguay por 0-2, su técnico Lionel Scaloni declaró que, como ya había anticipado varias veces, el equipo no es imbatible.

La contundente victoria de los de Marcelo Bielsa, con goles de Ronald Araujo y Darwin Núñez, ha roto una racha de 25 partidos de eliminatorias sudamericanas sin perder de los argentinos, además del registro de porterías a cero que acumulaba Emiliano Martínez desde la final del Mundial de 2022.

Scaloni dejó claro en la rueda de prensa posterior al encuentro que fue un partido en el que nunca estuvieron cómodos, y que sus rivales merecen el triunfo.

"Creo que ellos fueron mejores, es la realidad. Hay que felicitarlos", comentó el santafesino.

Preguntado por su opinión acerca del esquema y el planteamiento del entrenador rosarino, el exjugador del Deportivo de la Coruña afirmó que no le sorprendió. "Me hizo prácticamente lo que habíamos visto, no estuvimos finos. La mayoría de las ocasiones fueron por errores nuestros, perdimos varias pelotas", dijo.

Scaloni manifestó que el nivel de los uruguayos es más que destacable, y explicó que en cuanto recuperan balones varios jugadores salen rápido al contragolpe. Esto favoreció el juego de los visitantes que se vio plasmado en el segundo gol.

El técnico quitó hierro al asunto y afirmó que, aunque a ninguno del equipo le gusta perder, y menos ante la gente que acudió a la cancha de Boca Juniors, ahora tiene que centrarse en seguir hacia adelante.

"Es momento de levantarse, más allá de la racha que teníamos esto es fútbol y sabíamos que podíamos perder. Estábamos acostumbrados a otra cosa", espetó.

Aunque sí dejó en claro que la derrota fue ante un entrenador al que conoce mucho, ya que fue técnico suyo en Newell’s Old Boys y dirigió la selección albiceleste en la que él jugó, y guardan una buena relación.

"Le sacamos una sonrisa y es muy difícil hacerlo antes de un partido. Sus palabras fueron muy lindas. Lamentablemente nos ganó, pero es una alegría para él", apuntó.

Por último, el seleccionador campeón del mundo dijo que no existen responsables directos en esta derrota y que la fortaleza del grupo es, precisamente, uno de los fuertes de este conjunto.

"Este equipo se categoriza precisamente por serlo, y hoy es inútil pensar que fue por uno o por otro. De todas las derrotas se aprende, intentaremos que no vuelva a ocurrir", dijo Scaloni.

Con la victoria de Uruguay sobre Argentina (0-2) y de Colombia sobre Brasil (2-1), la Albiceleste sigue como líder de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026, con 12 puntos, dos más que la Celeste y tres más que los 'cafeteros'.

Buenos Aires, 16 nov (EFE)- El seleccionador de Uruguay, el argentino Marcelo Bielsa, valoró positivamente la contundente victoria por 0-2 frente a la Albiceleste, pero advirtió que el resultado no quita nada a los logros obtenidos por el actual campeón del mundo.

"Ganamos a Argentina, un campeón del mundo inolvidable, pero eso no otorga al que le ganó nada de lo conseguido por el oponente. Estas valoraciones se exageran", dijo Bielsa en la rueda de prensa posterior al partido.

Argentina no perdía un partido desde el debut del Mundial de Catar 2022 contra Arabia Saudí y no recibía un gol desde el anotado por el francés Kylian Mbappé en la final del torneo.

El rosarino se mostró conforme con el nivel de juego de su equipo, que encadena dos victorias superlativas en las eliminatorias;: sober Brasil por 2-0 en Montevideo el pasado 17 de octubre, y hoy frente a Argentina en la Bombonera.

De hecho es la primera vez en la historia del país sudamericano que el equipo ganó a Argentina y Brasil en la misma eliminatoria.

"No fue un partido definido por aspectos tácticos, defendimos mucho y creo que bastante bien. A partir de la recuperación de la pelota pudimos elaborar momentos de buen fútbol suficientes para convertir", explicó Bielsa.

Además, el técnico reiteró que este tipo de encuentros ante rivales tan grandes a veces hacen olvidar de dónde viene el conjunto, y genera una ilusión que a veces no corresponde con la realidad.

"El próximo partido siempre va borrando los efectos del anterior, y se renueve la exigencia y demanda de triunfos", dijo.

El antiguo entrenador de Athletic Club de Bilbao y Leeds United afirmó que "es un triunfo justo", y declaró estar muy contento con la forma en el que su equipo defendió y conservó la pelota, lo que les permitió luego atacar bien.

El centrocampista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde, expresó que tanto él como sus compañeros intentaron ser "todo lo respetuosos posibles" con el rival, en alusión a la acusación vertida por el capitán albiceleste a la actitud de los jóvenes celestes.

"Esto es muy de Sudamérica, al final jugamos cada pelota como si fuera la única", espetó el 'Pajarito'.

Con la victoria de Uruguay sobre Argentina (0-2) y de Colombia sobre Brasil (2-1), la Albiceleste sigue como líder de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026, con 12 puntos, dos más que la Celeste y tres más que los 'cafeteros'.