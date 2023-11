Uno de cada cuatro casos de cáncer de pulmón son en mujeres y cada vez afecta a una edad más temprana, según GECP

A pesar de que el perfil del paciente con cáncer de pulmón en España es el de un varón, fumador, con edad media de 60-70 años, las mujeres ya representan uno de cada cuatro casos (el 27%) y las personas entre 50 y 60 años ya suponen el 20 por ciento de los casos, según la radiografía del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) de la situación de la patología en España a partir de datos de 31.587 pacientes de toda España de su Registro de Tumores Torácicos (RTT). La franja de edad entre 60 y 70 años sigue representando el mayor porcentaje de los pacientes incluidos en el Registro, un 33 por ciento. No obstante, cerca de un seis por ciento de los diagnósticos ya se da en personas entre 40 y 50 años. "Queremos desterrar el mito de que el cáncer de pulmón es una enfermedad de edades avanzadas. Cada vez estamos viendo en consulta diagnósticos en edades más tempranas y los datos del registro así lo avalan", detalla el secretario del GECP y jefe de Oncología del Hospital General Doctor Balmis de Alicante, el doctor Bartomeu Massuti. Además, aunque el 40,5 por ciento de los afectados son fumadores habituales, el 46,6 por ciento son exfumadores. Solo un 11,4 por ciento de los pacientes incluidos en el registro reconoce no haber fumado nunca. "Este registro nos ha permitido confirmar, tal y como hemos advertido los oncólogos en numerosas ocasiones, que el tabaco es el principal causante de este tipo de tumor", señalan los expertos. Actualmente, cerca de 23.000 españoles pierden la vida cada año como consecuencia de un cáncer de pulmón, siendo la primera causa de muerte por cáncer en España. Una cifra que seguirá aumentando ya que los especialistas esperan que en 2025 afecte a más de 32.000 personas. Los datos de este registro arrojan el perfil del paciente de cáncer de pulmón en España: varón, fumador, con edad media de 60 años y enfermedad avanzada en el momento del diagnóstico. "No obstante, observamos algunas tendencias preocupantes, lo que muchas veces vemos día a día en consulta, como el aumento de casos en mujeres, más porcentaje de pacientes de mediana edad y la prevalencia año tras año del tabaquismo como principal tóxico asociado a esta patología", detalla el jefe de Oncología del Hospital Puerta de Hierro y presidente del GECP, el doctor Mariano Provencio. Así, el análisis del perfil del paciente incluido en el Registro pone de relieve el incremento que se ha producido en la incidencia de la patología en mujeres. A pesar de que la mayoría de los casos corresponde a hombres (un 73,6%), las mujeres ya representan uno de cada cuatro casos de cáncer de pulmón (27%), un incremento que los especialistas del GECP atribuyen a la incorporación de la mujer al hábito tabáquico. Tal y como se extrae de los datos del informe, en la mayoría de los casos se trata de cáncer de pulmón no microcítico (83.2%) seguido del cáncer de pulmón microcítico (14.2%). El 80 por ciento de los pacientes presenta la enfermedad en un estadio avanzado en el momento del diagnóstico (más del 52% en un estadio VI). Tos, dolor, disnea y, en ocasiones pérdida de peso, son los principales síntomas al diagnóstico. Además, cabe destacar que un 30 por ciento de los pacientes en fases avanzadas y casi un 60 por ciento en fases tempranas no presentaba ningún síntoma en el momento del diagnóstico, lo que pone de relieve las dificultades de diagnóstico de este tumor. No obstante, gracias a la investigación, el de pulmón es el cáncer con mayor incremento global de supervivencia a nivel mundial. En la actualidad un 20 por ciento de los pacientes sobrevive a los cinco años del diagnóstico, con porcentajes mayores en función del subtipo y estadio. "Gracias a la llegada de la inmunoterapia y las nuevas terapias estamos viendo supervivencias impensables hace diez años", asegura el presidente del GECP, Mariano Provencio. Pese a todo, según Provencio, "las cifras de supervivencia siguen lejos de tumores de alta incidencia como mama o colon". En este contexto y ante el elevado impacto social del cáncer de pulmón, los especialistas del GECP abogan por mejorar el acceso de los pacientes a la innovación, ya que la introducción de la medicina de precisión ha supuesto una mejora significativa en el tratamiento del cáncer de pulmón. En este sentido, el GECP ha lanzado la campaña 'Con Nombres y Apellidos' para destacar que la determinación de biomarcadores y el diagnóstico molecular son actualmente necesarios para las decisiones terapéuticas en cáncer de pulmón. "Decidimos realizar una intervención callejera en la que nos preguntamos qué pasaría si un día todas las calles perdieran su apellido así que por unas horas ocultamos los apellidos de las calles más emblemáticas de Madrid sumiendo a los transeúntes en la confusión. Al igual que las calles sin apellidos complican el camino, no conocer dianas moleculares del tumor, impide que el paciente acceda a un tratamiento personalizado que puede mejorar su calidad de vida y expectativas de supervivencia", ha detallado el doctor Mariano Provencio.