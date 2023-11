Shakira y Bizarrap se hacen con el Latin Grammy a mejor canción pop

Shakira y Bizarrap se han hecho esta noche con el Latin Grammy a mejor canción pop gracias a su tema 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53' que fue un demoledor dardo contra Piqué de principio a fin, incluyendo feroces ataques contra Clara Chía que revelaron la opinión que Shakira tiene de la novia del catalán. Un momento de lo más emotivo encima del escenario en ese Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla que Shakira y Bizarrap han aprovechado para emitir unas palabras de agradecimiento a su público. Por su parte, el dj aseguraba que gracias a ese tema "Shaki pudo expresar lo que sentía" y ella ha mandado un mensaje de agradecimiento a todo ese público que no le ha dejado solo: "Quiero compartir este grammy con mis colegas, grandes talentos y quisiera también compartirlo con mi público latino que me ha llevado a cumbres altísimas de esos lugares que soñé desde que era una niña". Sin olvidar tampoco a su público español "que han estado ahí acompañándome en las malas y en las buenas, que no han dejado ni un solo día de darme apoyo y cariño, eso no se me olvidará". 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53' "Perdón, ya cogí otro avión. Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción. Tanto que te las das de campeón, y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Sorry baby, hace rato que yo debí botar ese gato. Una loba como yo no está para novatos. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú" canta la colombiana. Un tema en el que los juegos de palabras con el apellido del exfutbolista fueron de lo más comentados: "Esto es pa que te mortifique, mastica y traga pa que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique". Además de referirse a su ex y a la novia de este, también tuvo palabras para su suegra: "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda".