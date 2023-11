SERAM advierte de un incremento de diagnósticos de cáncer de páncreas en personas jóvenes

Los especialistas en abdomen de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) han advertido que en las últimas fechas se ha incrementado el número de diagnósticos de cáncer de páncreas en personas jóvenes. Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Páncreas, los expertos han informado que la edad media del diagnóstico es a los 65 años, aunque hay un incremento también en personas jóvenes (menores de 55 años) que, además es más marcado en mujeres. Estos cambios se atribuyen al incremento en la incidencia de la obesidad, diabetes y abuso del tabaco y del alcohol. "La incidencia del cáncer es más prevalente en países desarrollados, es el séptimo entre las causas de muerte por cáncer, y se espera que en unos cuantos años llegue a ser la segunda", ha indicado el miembro de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) y miembro del staff de la sección de radiología abdominal del Hospital Clinic de Barcelona, Juan Ramón Ayuso. Los factores de riesgo de este tipo de cáncer son la pancreatitis, la obesidad, la diabetes, el abuso del tabaco y del alcohol, las lesiones quísticas pancreáticas o el incremento de la susceptibilidad hereditaria. "Se trata de un cáncer muy letal con una supervivencia global a 5 años tras el diagnóstico del 11 por ciento. La única opción de curación a largo plazo es la cirugía y más del 80 por ciento no presentan opciones quirúrgicas al diagnóstico por tener una enfermedad avanzada", ha manifestado Ayuso. LA DETECCIÓN PRECOZ Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Los programas de 'screening' se centran en pacientes con aumento del riesgo de desarrollar cáncer de páncreas (por factores de riesgo, especialmente familiares y genéticos) y en el seguimiento de los pacientes con lesiones quísticas pancreáticas que pueden ser precursoras de cáncer de páncreas. "Estos programas y seguimientos involucran estudios de imagen mediante ultrasonografía endoscópica (USE) y resonancia magnética (RM) que impactan en los servicios de radiología que ven incrementadas las exploraciones a realizar. Aunque los programas de 'screening' han aumentado el porcentaje de paciente diagnosticados con tumores en estadio I es mejorable, puesto que hasta la mitad de los pacientes en estudio presentan cáncer de páncreas no resecable durante el seguimiento. Es aquí donde las capacidades de la inteligencia artificial podrían identificar cambios sutiles en las imágenes que junto con datos clínicos y de biomarcadores consigan mejorar la detección de lesiones iniciales de cáncer de páncreas", ha señalado Ayuso. En este sentido, un estudio prospectivo multicéntrico reciente estudia la relación de una batería de marcadores genéticos en el líquido extraído de lesiones quísticas del páncreas con la presencia de cáncer, con resultados excelentes para separar pacientes con cáncer infiltrante de individuos que no desarrollan cáncer en el tiempo de seguimiento del estudio 'Gastroenterology 2023;164:117-133'. Por otra parte, la técnica de elección en el diagnóstico y en la valoración de la extensión tumoral es la tomografía computarizada (TC) bifásica, adquirida en fases pancreática y portal. Para SERAM, el papel del radiólogo es clave dentro de un equipo multidisciplinar para determinar con precisión si hay y cómo es la extensión local del tumor, fundamentalmente su relación con estructuras vasculares críticas, y si hay o no enfermedad a distancia. Esto es el principal factor que determina el tratamiento de los pacientes: resección quirúrgica para los pacientes resecables, tratamiento neoadyuvante para tumores 'borderline' resecables y tratamiento sistémico y para los pacientes con tumores localmente avanzados o metastásicos. "La correcta lectura de estos criterios es también importante cuando se diseñan estudios multicéntricos, con nuevas dianas terapéuticas, a fin de que los pacientes que se incluyan tengan una homogeneidad que permita dar más validez a los ensayos clínicos", concluye Ayuso.