Sainz: "Las Vegas parece un poco más adecuado a Ferrari, ojalá nos brinde una mejor oportunidad"

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) cree que, pese al desconocimiento que hay sobre el circuito que acoge este fin de semana el Gran Premio de Las Vegas, este "parece probablemente un poco más adecuado" a las condiciones de su coche, por lo que "ojalá" les pueda dar "una mejor oportunidad" que en las últimas carreras. "Hay mejores esperanzas que recientemente, principalmente porque el circuito parece probablemente un poco más adecuado para nosotros que las pistas recientes. Hay rectas largas, como en Monza, y curvas cerradas, como en Monza o Singapur", señaló Sainz en la rueda de prensa oficial. El madrileño no ocultó que "tal vez" no sean "muy rápidos en la combinación de las curvas 1 y 2", pero confía en el que el resto del trazado los Ferrari "deberían estar mejor adaptados que en las últimas carreras". "Ojalá eso nos brinde una mejor oportunidad", deseó Sobre lo desconocido del trazado, Sainz apuntó que no ha hecho su tradicional "paseo" para reconocerlo "porque los horarios son extraños este fin de semana". "Pero he dado muchas vueltas en el simulador. Y también estoy deseando ver un poco el coche de seguridad dando vueltas para ver cuánto polvo hay en la pista y los baches", detalló. El español dejó claro que habrá que centrarse "en las largas y en las grandes zonas de frenada". "Debemos tener confianza y acercarnos a los muros, y también a la salida de las curvas. Pero aparte de eso, sí parece que simplemente estoy ganando confianza con un coche con poca carga aerodinámica en rectas tan largas. Con picos de frenada altos, la clave será ganar confianza", advirtió. Por otro lado, opinó que deberían "reconsiderar un poco la forma" en la que se corren los fines de semana. "Nuestros horarios están cada vez más ocupados cada año y el fin de semana casi empieza más temprano en lugar de más tarde. Estamos añadiendo carreras y llegando a un punto en el que creo que, a veces, todo se siente un poco repetitivo y un poco sobrecargado, tal vez estamos tratando de exagerar un poco", indicó. "Hay que intentar ser críticamente constructivo. Hay cosas que realmente creo que hacen mucho por el deporte y es bueno montar un espectáculo y mejorar el deporte. Luego, por otro lado, hay otras cosas que se sienten muy repetitivas y casi no suman más para el fin de semana. Y necesitamos reconsiderar la forma en que damos forma a todo el fin de semana porque corremos el riesgo de ser demasiado repetitivos y demasiado extravagantes también", resaltó Sainz. El piloto de Ferrari, que sabe que es un "privilegiado" porque tiene más comodidades que el resto de los miembros del equipo a la hora de viajar a los Grandes Premios, admitió que, "de cara al futuro", 24 es "el límite" de carreras en el calendario. "Tengo curiosidad por ver cuáles son las ideas para el futuro porque creo firmemente que en el futuro es necesario que haya cambios en el formato del fin de semana o en la forma en que abordamos los eventos y compromisos al límite y mantener la salud de todos, no sólo los pilotos, que viajan será importante", sentenció.