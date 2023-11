Noemí Galera desvela cómo afronta Chenoa esta nueva etapa tras su separación de Miguel Sánchez Encinas

Cuatro días después de confirmarse su inesperada separación de Miguel Sánchez Encinas, y tras romper su silencio en la revista ¡Hola! y asegurar que no es una ruptura definitiva sino una decisión temporal motivada por la incompatibilidad de sus respectivas profesiones, Chenoa ha reaparecido públicamente y lo ha hecho por todo lo alto. Radiante con un traje verde esperanza -sin duda un guiño a su complicada situación personal- la cantante ha presentado la nueva edición de 'Operación Triunfo', donde debuta como presentadora en el talent musical con el que saltó a la fama hace 22 años. Tranquila y sonriente, Chenoa ha hablado de la ilusión que le hace ejercer de 'maestra de ceremonias' del programa en esta nueva etapa en Prime Video, pero no ha hecho declaraciones -ni admitido preguntas- sobre su separación de Miguel, con el que se casó el 17 de junio de 2022 y con el que su entorno cercano está convencido que se dará una segunda oportunidad próximamente. Y si la cantante se ha mostrado de lo más hermética en lo que a su vida privada se refiere, su amiga Noemí Galera -directora de 'Operación Triunfo'- tampoco ha querido pronunciarse sobre su ruptura con el urólogo, aunque sí ha revelado cómo afronta Chenoa en esta nueva etapa como presentadora del reality tras darse un tiempo en su matrimonio: "Tiene muchísima ilusión. Conoce perfectamente el formato porque lo ha vivido desde dentro, conoce perfectamente las sensaciones que pueden tener los concursantes y está más que preparada". "Tiene callo en televisión y está en su salsa, se la ve natural y humana" ha apuntado, dejando claro que su separación no le ha pasado factura en su trabajo. "Está muy concentrada en lo que tiene que estar concentrada, tiene muchas tablas y está ilusionada. Totalmente" ha asegurado.