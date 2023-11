Martín: "Puedo ganar por mí mismo"

Lusail (Catar), 16 nov (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23), segundo en la clasificación provisional del mundial y ante la disputa de la penúltima prueba, el Gran Premio de Catar de MotoGP, ha afirmado que le da igual quién pueda ayudar al líder, el italiano Francesco Bagnaia.

"Me han preguntado quién puede ayudarle y quién no, pero a mí me da igual, porque puedo ganar por mí mismo. Dependo de mí, en el momento en que no dependa de mí e implique a más pilotos en medio, no podré controlarlo", insistió.

Martín, sobre la advertencia a su rival por el título "Pecco" Bagnaia en lo que a la presión de los neumáticos se refiere, se tranquilizó al saberlo pues "no entendía por qué me habían sacado esa distancia y luego lo entendí y me da mucha confianza saber que hayan utilizado esa regla para ganarme", además Jorge Martín señaló que en Catar no será un problema la presión de los neumáticos. "No va a afectar, porque aunque subas un poco de presión, mientras el neumático esté frío vuelve a bajar y puedes ir cómodo".

Del campeonato dijo: "Está siendo muy largo, pero yendo detrás no se hace tan largo como si vas primero y quieres que se acabe ya; al contrario, quiero que haya más carreras para recuperar puntos. Además, estas dos me van bien", en referencia a las carreras de Catar y la Comunidad Valenciana.

"Es muy complicado saber qué pista beneficia a unos y otros, porque él -Bagnaia- ganó hace dos años en Valencia y yo fui segundo en mi temporada de 'rookie' y el año pasado él tenía la presión del título y no pudo hacerlo bien. En Qatar íbamos a la par el año pasado y el anterior le gané yo. Es complicado entender, pero yo confío en mi velocidad y confío en que en igualdad de condiciones, desde Misano no me ha ganado ninguna carrera y esa es mi motivación".

"Hay que ir más rápido que tu rival y tienes que tomar riesgos y cuanto más aprietas más te la juegas, pero puedes marcar esa diferencia para ganar la carrera, pero te puede salir mal", reconoció Martín.

"El objetivo es llegar líder o a los menos puntos posibles. Hay carreras en las que he recuperado más de 14 puntos y espero que ésta sea una de ellas", insistió Martín, quien dijo que Malasia fue un buen fin de semana aunque "durante la carrera no lo estaba siendo porque no entendía la situación, pero una vez que entendí que me ganaron por las presiones, me preocupa menos".

"Sé que aquí volveré a ser competitivo. En Malasia me llegué a plantear que se me había olvidado pilotar y que no podía ganar este Mundial e intenté cambiar la moto porque veía que estábamos lejos, pero no competíamos en igualdad de condiciones así que estoy tranquilo porque puedo hacerlo", recalcó el piloto de Pramac Ducati.

"Yo me veo en disposición de ganarla y si alguien puede hacerlo ahora mismo soy yo. No he repetido victorias de domingo en todo el año pero está en mis planes, lo importante es no fallar y si hacemos un gran clasificación podré optar a las dos victorias", comenta Martín sobre sus opciones de victoria.