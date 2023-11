Marisa Jara asegura que su hijo Tomás ha sido el mayor regalo de su vida

Marisa Jara es todo un referente para muchas de sus seguidores. Siempre tan positiva, ha hecho partícipe a su comunidad de cómo ha vivido los peores momentos de su vida, pero también los más especiales: cuando se enamoraba de Miguel Almansa y, sobre todo, el nacimiento de su hijo... un sueño hecho realidad. Hoy hemos hablado con la modelo y nos ha contado que tiene una mentalidad muy positiva ante la enfermedad que padeció hace tiempo aunque confiesa que pasa miedo cuando acude a una revisión médica: "Yo estoy súper positiva, yo me voy a los controles, digo, va a salir bien, al final me salen bien". Reflexionando sobre este tipo de enfermedades, Marisa nos ha confesado que "mantener una buena actitud es que es como una medicina, es fundamental. Sí que a veces dices, bueno, es que tengo un día malo, me he venido abajo y tal, porque sí que es verdad que es una enfermedad muy dura, pero que hoy en día del cáncer se sale, no es como antes, hoy en día se curan muchísimas personas, gracias a Dios". Muy sincera, la colaboradora de televisión nos ha comentado que "cada vez que voy a los controles o cada vez que paso por la planta de oncología, es durísimo para mí, sobre todo por los niños, es una enfermedad muy dura, muy dura" y añadía: "Solamente lo sabe el que lo pasa y los familiares, que también lo pasan muy mal". En cuanto a cómo está su pequeño Tomás nos aseguraba que "está para comérselo. Mi Tomasito es lo más bonito del mundo. Es que es un bebé tan inteligente y listo y sobre todo es tan cariñoso", desvelándonos que ahora está "aprendiendo a decir mamá y yo me derrito, yo me derrito. Mi bebé es lo más bonito que me ha pasado en la vida" . Por último, nos explicaba que su bebé fue el mayor regalo de su vida: "Justamente por querer tener al bebé me enteré de la primera vez que me detectaron el cáncer, de querer dar una vida al final él me la dio a mí Creo que es súper bonito y súper positivo todo lo que me ha pasado".