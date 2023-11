Los diseños más comentados de la alfombra roja de los Latin Grammy 2023

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla se ha vestido de gala y ha acogido a multitud de rostros conocidos para celebrar un evento único e internacional: los Latin Grammy 2023. La alfombra roja, uno de los momentos más esperados de la noche, ha dado mucho que hablar... aquí van algunos de los looks más comentados: JESSICA GOICOECHEA Y MARC BARTRA La pareja ha posado en esta especial alfombra roja conjuntados por el color negro. La influencer ha lucido un vestido de 'Ze García' de terciopelo en el que predomina un escote abierto y dejando a la vista su abdomen. Por su parte, el futbolista ha lucido un traje sin camisa en color negro y pantalones acampanados. EVA GONZÁLEZ Haciendo un guiño a su amiga Vicky Martín Berrocal, la presentadora ha lucido un diseño de su firma, Victoria, metalizado con el que ha vuelto a dejar el listón muy alto: un vestido con la espalda al aire, mangas largas y hombreras, en el que predomina el drapeado hasta la falda. NIEVES ÁLVAREZ Paseándose como nadie ante las cámaras, la modelo ha elegido un diseño de 'IT Spain' en el que predomina un corpiño joya con escote corazón en color rojo y con flecos. MARÍA FERNÁNDEZ-RUBIES Sencilla y elegante. La influencer ha optado por un mono negro con escote en 'V' ceñido en la cintura y con perneras anchas. ROSALÍA Ha defendido esta alfombra roja con un Balenciaga que define a la perfección su estilo: un estilo de encaje con pedrería y transparencias con cola y escote en barco. VICKY MARTÍN BERROCAL Otro de los referentes españoles en la moda, Vicky ha lucido un vestido largo de fiesta negro de rejilla con brillantes y manga larga con una capa de flecos. NATHY PELUSO Hace unas semanas, Kim Kardashian lucía un impresionante vestido en su fiesta de cumpleaños, en Beverly Hills. Hoy, ese mismo diseño lo hemos visto en el cuerpo de Nathy Peluso. Un look de la colección primavera-verano 2023de Balenciaga que destaca por estar confeccionado a partir de diferentes bikinis rojos que se unen unos con otros.