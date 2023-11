Las FDI localizan el cuerpo sin vida de una rehén tomada por Hamás cerca del hospital de Al Shifa

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado este jueves de que ha localizado cerca del hospital gazatí de Al Shifa el cuerpo sin vida de Yehudit Weiss, una mujer de 65 tomada como rehén por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) durante su ofensiva del 7 de octubre. Según ha relatado el Ejército israelí, sus tropas han hallado los restos mortales de Weiss junto a equipos militares de Hamás --incluidos rifles de asalto y lanzamisiles-- en un edificio en las inmediaciones del hospital, escenario de una "operación precisa" de las FDI durante la madrugada del miércoles. Los militares trasladaron el cuerpo de la rehén a territorio israelí para su identificación, tras lo que tanto la Policía como el propio Ejército notificaron el fallecimiento de Weiss a su familia. Las FDI no han proporcionado más detalles sobre cómo o cuándo falleció la rehén. Weiss, madre de cinco hijos, fue tomada como rehén por Hamás durante su asalto al kibutz de Beeri el pasado 7 de octubre. Su marido ya fue encontrado muerto en el interior de su vivienda por las propias fuerzas israelíes cuando llegaron a la zona, recoge el diario 'The Times of Israel'. "Las FDI envían su más sentido pésame a la familia", han manifestado desde el Ejército israelí, que incide en que su principal "misión a nivel nacional" es la de "localizar a los desaparecidos y devolver a los rehenes a sus casas", razón por la que llevan a cabo una operación militar en Gaza. Hamás lanzó una ofensiva sin precedentes contra Israel a comienzos de octubre, dejando un balance de casi 1.200 muertos y otros 240 rehenes. Las FDI lanzaron una cruenta contraofensica en la Franja de Gaza contra las estructuras de la milicia palestina, que deja ya más de 11.500 muertos.