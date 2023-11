La 'Ensaladera' de la Copa Davis llega a Málaga para la celebración de la Final 8

El trofeo de la Copa Davis, la emblemática 'Ensaladera de Plata', ya está en Málaga desde este jueves para la celebración de la Final 8 de esta competición tenística, que la capital malagueña acogerá del 21 al 26 de noviembre en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha recibido este mediodía la 'Ensaladera' junto al concejal delegado de Deportes, Borja Vivas, y el vicepresidente de Desarrollo Económico y Social de la Diputación, Juan Rosas. Gracias a Renfe, el trofeo ha partido a primeras horas en un tren desde la estación de Atocha en Madrid. En el acto también han estado el director del torneo, Feliciano López; el presidente de la Federación Internacional de Tenis (ITF), David Haggerty; el presidente de Renfe, Raúl Blanco; el secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, José María Arrabal; y el concejal de Recursos Humanos, Calidad y Turismo, Jacobo Florido. De la Torre ha descrito como "un honor y una oportunidad para nosotros acoger un año más esta copa, que es el más importante trofeo en el tenis mundial" y ha considerado que el Palacio de Deportes José María Martín Carpena es "un espacio muy adecuado para el éxito de la Copa Davis y para su vistosidad". "Espero que se dé un buen recuerdo de la ciudad de Málaga y por supuesto que tengamos también ese doble año ya de Copa de Davis seguido como una especie de reforzamiento de la vocación deportiva y turística de la ciudad. La hospitalidad de Málaga está garantizada, absolutamente", ha dicho De la Torre. Sobre renovar el compromiso con este torneo, De la Torre ha añadido que "es un tema a considerar" entre la ITF y las tres administraciones que la apoyan --Ayuntamiento, Diputación provincial y Junta de Andalucía--. Luego ha indicado que "si ha habido éxito este año, y parece que por los números lo hay, es posible que se haga ese tema". "Tenemos que hablar porque es un esfuerzo el que hacemos, es muy importante y significativo, pero en la medida que tiene proyección y la gente que viene gasta dinero en la ciudad y en la provincia, vale la pena considerarlo", ha explicado el alcalde. Pero no desveló detalles: "Lo iremos viendo y el día de la final estará decidido". Arrabal, por su parte, ha señalado que "es evidente que cuando desde el punto de vista deportivo la selección nacional no consigue clasificarse nos entristece a todos un poco", pero ha destacado que "el formato de este evento cobra valor porque estamos comprobando como las ocho naciones que nos visitan están desembarcando de manera masiva". Así, ha destacado el alto porcentaje de entradas vendidas y que se trata de un evento "como hay pocos a nivel mundial, que se va a ver en 180 países". Pero, además, ha significado otros "valores intangibles que van más allá", incidiendo en que es "una competición centenaria en la que los jugadores no compiten por sí mismos, sino por sus países". Esta competición "supone para Málaga, para Andalucía, para España, situarnos en un nivel de prestigio internacional que ojalá permanezca aquí muchísimo tiempo", ha manifestado el secretario general para el Deporte del Gobierno andaluz, quien ha precisado que "por cada euro invertido se retorna 14 euros". Arrabal ha subrayado que Málaga "ha tenido una progresión impresionante" en cuanto a las citas deportivas y ha señalado que Andalucía "ha pasado de ocho eventos deportivos de carácter internacional a más de 250 que habrá este año", aunque ha considerado que "tenemos potencial siempre para crecer y, aunque es difícil igualar lo que estamos consiguiendo, creo que ese debe ser el objetivo". "Andalucía garantiza éxito y creo que esta es una reputación que estamos logrando entre todos de una forma que se convierta en un gran aval", ha afirmado, precisando luego que la región "vive una historia de amor con el tenis". "Queremos que esta historia dure para siempre y la familia del tenis mundial encuentre en Andalucía su casa. Por eso hemos apostado por competiciones legendarias como la Copa Davis y la Billie Jean King Cup, que nos permitan generar un legado", ha apuntado. Por su parte, el diputado provincial ha incidido en que este evento "va a hacer nuevamente que todas las miradas estén puestas aquí en nuestra provincia" y ha indicado que han querido ligar en esta ocasión la marca promocional Sabor a Málaga a la Copa David "para contarle al mundo que en Málaga tenemos una gran gastronomía, un producto excepcional que queremos también exportar a todo el mundo". Así, Rosas ha explicado que ligado a esta marca van a organizar actividades por todos los pueblos de la provincia "para fomentar la práctica del tenis", anunciando que el año que viene habrá una liga provincial de tenis en la que ya han confirmado la participación de 14 escuelas municipales. Mientras tanto Feliciano López ha expresado su confianza en que las finales de 2023 sean un "éxito", incluso mejorando al año anterior, y cree que la Davis es "una competición especial" porque es la única en la que el público tiene "un papel determinante". "El objetivo de la competición es que la gente esté involucrada, y en Málaga va a haber mucho público apoyando a sus equipos", ha señalado el director del torneo durante el acto, apuntando que es "un placer volver a estar en Málaga". "Hay es una ciudad volcada en esta competición, está vestida con publicidad de la Copa Davis y por eso estamos tan agradecidos a esta ciudad, a su alcalde", ha dicho. El cinco veces ganador de la Copa Davis y actual director del torneo ha considerado que "va a haber un buen ambiente, sobre todo de gente de diferentes países; va a haber un ambiente bonito de Copa Davis, que es de lo que se trata y es lo que también mantiene viva esta competición". Con respecto al torneo, cree que la Davis ha sido "la competición en la que más sorpresas hay". "Los nervios y el representar a tu país hace que haya jugadores a los que les afecta positivamente y a otros al contrario. Por eso vemos muchas sorpresas. Los últimos años han sido el reflejo del circuito, donde hemos pasado de tres jugadores dominadores a ahora, que solo queda uno, que es Novak, que estará en Málaga. Por eso no veo favoritos", ha añadido. "RENFE ES EL TREN DEL DEPORTE ESPAÑOL, Y HOY TAMBIÉN INTERNACIONAL" El presidente de Renfe, Raül Blanco, ha indicado que su entidad "es el tren del deporte español, pero hoy lo es internacional". "Compartimos los valores del deporte y continuamente damos apoyo a deportes como el baloncesto, el balonmano, el rugby y hoy al tenis. Estamos encantados de ser el transporte de la Copa Davis y acompañar el gran impacto que tiene", ha subrayado. Blanco ha destacado que la seña de identidad de la compañía ferroviaria es la "calidad", la "sostenibilidad" y llegar a más capitales de provincia que el resto de competidores, junto a tener a colaboradores "robustos" como la Davis. El trofeo salió de Madrid a las 11.30 horas en un AVE, de forma totalmente sostenible. El traslado en tren no solo destaca la importancia de la colaboración entre el deporte y el transporte, sino que "también deja una marca indeleble y sostenible en la historia de la competición, conectando ciudades a través de la emoción del tenis".