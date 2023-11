Jaume Masiá dice estar "muy contento e ilusionado por esta situación" de pelear el mundial

Lusail (Catar), 16 nov (EFE).- El español Jaume Masiá (Honda), ha asegurado que, aunque no lo ha "pensado mucho", está ilusionado con la posiblidad de proclamarse campeón del mundo de Moto3 en el Gran Premio de Catar que se disputa este fin de semana en el circuito de Lusail.

"No lo he pensado mucho, pero estoy muy contento e ilusionado por esta situación", indicó Masiá, que reconoció no saberse las 'cuentas' que necesita para ser campeón. "Me lo acaban de preguntar, pero no sé mucho, sé que un primero y él un cuarto, segundo y octavo, y tercero y no sé bien…".

Lo cierto es que Jaume Masiá destacó que "todo puede pasar" y que "siempre hay una primera vez".

"Al final, más vale pájaro en mano… Y cuantas menos opciones para él, mejor. Pero también tengo claro que en Valencia contaría con todo el apoyo de mi gente, de todo el público, que también sería muy bonito", dijo Masiá sobre la posibilidad de ser campeón en Catar o una semana después en la Comunidad Valenciana.

A pesar de su disgusto inicial por el tercero de Malasia, Jaume Masiá reconoció, entre sonrisas, de la situación que "no estaba pensando mucho en aquel momento, pero ahora haciéndolo bien, veo que me hizo un gran favor, cinco puntos en estos momentos creo que son bastantes y le debo una cenita".

Y recordó que "fue un pelín complicado gestionar todo el grupo de pilotos y al final estaba un poco decepcionado conmigo mismo, también en la última vuelta se me escapó el posible adelantamiento a Ayumu -Sasaki-, y mi cabreo era sólo por eso".

"Sí que es verdad que luego, viéndolo con perspectiva, él segundo, yo tercero, son pocos puntos de pérdida, y al final creo que lo importante fue lo de Colin", insistió.

En lo que a sus opciones al título se refiere, explicó que "es un cúmulo de cosas, sobre todo el equipo, que creo que ha sido la clave de todo, por el ambiente que he tenido aquí, que no lo he tenido en ningún otro y que ya viví en 2020, pero me costó un pelín a principio de año el adaptarme y creo que si esto lo hubiese tenido antes hubiese hecho lo mismo. Es una consecuencia de todo".

Masiá dijo aprender de sus errores pues "con el cero de Silverstone y el fallo de Austria se puso todo bastante complicado y cuenta mucho tener tanta confianza, tanto respaldo del equipo, en el día a día, pues ha hecho que me mantenga con mentalidad positiva, con alegría, y con la ilusión de seguir luchando".

"Estoy trabajando con una psicóloga desde principio de año, Mar Rovira, que me la puso el equipo, pero insisto en que es un cúmulo de cosas lo que me ha ayudado a que esté tan seguro, tan confiado en mí mismo, y siendo tan competitivo en estos momentos", dijo Masiá, que aclaró que su objetivo este fin de semana no es ni atacar ni ser expectante, sino que "hay que ir a hacer nuestro trabajo". EFE

JLL/og