Igualdad lanza la campaña 'Ahora ya España es otra' por el 25N que rinde homenaje a María Jiménez con su tema 'Se acabó'

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ha lanzado este jueves la campaña 'Ahora ya España es otra', con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra en 25 de noviembre, y con la que rinde homenaje a la artista María Jiménez con su mítica canción 'Se acabó'. Se trata previsiblemente de la última de Irene Montero como ministra de Igualdad. La iniciativa pretende mostrar el cambio que ha experimentado la sociedad española a lo largo de los años "en cuanto a la impunidad de los actos de violencia machista, rompiendo con el silencio y acompañando y dando reparación a las mujeres que la han sufrido". "Una sociedad que, a pesar de todo, ha evolucionado en la lucha contra las violencias machistas y que ya no está dispuesta a tolerar la falta de consentimiento", ha indicado el departamento que dirige en funciones Irene Montero. Respecto a la campaña, ha detallado que 'Ahora ya España es otra' se centra en mostrar cómo ha cambiado España y en "señalar y detectar los actos de violencia machista, así como en dar una respuesta como sociedad". Así, la campaña busca transmitir el mensaje de que la "sociedad ha avanzado, es feminista y no tolera ningún tipo de violencia machista". La campaña ha sido realizada por Ogilvy Madrid y ha contado para el spot con la participación de mujeres supervivientes de la fundación Anabella de ayuda a mujeres maltratadas. También rinde homenaje a la artista María Jiménez a través de su canción 'Se acabó', "una canción con un mensaje feminista y de lucha contra las violencias machistas, a la vez que llena de esperanza cuando canta 'ahora ya mi mundo es otro'". "Un mundo que no se queda callado y que trabaja para que ninguna mujer esté sola, rompiendo silencios y barreras en aquellos lugares en los que aún no ha llegado el 'se acabó'", ha manifestado el Ministerio, que ha añadido que la campaña tendrá presencia en televisión, radio, prensa, exterior y digital. Asimismo, se proyectará en la XX entrega de reconocimientos con motivo del 25N, donde se reconocen a personas, proyectos e instituciones que durante 2023 han llevado a cabo diferentes trabajos y acciones de concienciación en la lucha contra las violencias machistas. La entrega de los reconocimientos con motivo del 25N, tendrá lugar este próximo martes 21 de noviembre a las 17.30 horas, en un acto institucional celebrado en el Salón de Actos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, presentado por las presentadoras de Deforme Semanal, Isa Calderón y Lucía Lijtmaer.