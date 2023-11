Genoveva Casanova, devastada, rompe su silencio tras sus imágenes con el Príncipe Federico de Dinamarca

Una semana después de la publicación de sus imágenes con el Príncipe Federico en Madrid en portada de la revista 'Lecturas' y desatar un tsunami informativo sin precedentes tanto en nuestro país como en Dinamarca, Genoveva Casanova ha roto su silencio. Alejada del foco mediático y absolutamente devastada por los ataques que ha recibido a raíz de salir a la luz su amistad con el hijo de la Reina Margarita, la mexicana abandonaba Madrid con sus perros horas antes de que saliese a la luz su encuentro el pasado 25 de octubre con el heredero a la corona danesa. Su primer destino, como ha revelado ¡Hola!, fue San Sebastián, donde se refugió los primeros días con sus mascotas en el palacio de Arbaizenea, propiedad de su exmarido Cayetano Martínez de Irujo. De ahí habría puesto rumbo a Londres, donde residen sus hijos Luis y Amina y donde estaría dejando que pasen los días y cese el torrente de informaciones que le han afectado profundamente tras sus imágenes con el Príncipe Federico. Tras una semana sin coger el teléfono -e incluso con éste apagado para estar ilocalizable- Genoveva ha hablado con la periodista Beatriz Cortázar y ha explicado que su 'desaparición' y su silencio desde que salió a la luz su relación de amistad con el marido de Mary Donaldson son por prescripción tanto de su abogado como de sus médicos. Por un lado su psicólogo -que la está ayudando a sobrellevar este delicado trance en el que no oculta que no lo está pasando bien- y por el otro del doctor que la trata desde que sufrió una embolia pulmonar el pasado mes de julio de la que ahora se podría estar resistiendo por el estrés y la presión mediática a la que está sometida. Como ha revelado la tertuliana de 'Y ahora Sonsoles', la mexicana habría sentido una presión en el pecho y su médico le habría recomendado que se aísle de todo y no lea ni vea nada de lo que se está diciendo sobre ella y el Príncipe Federico. No es la única persona con la que ha hablado Genoveva, que también ha atendido a 'Vanitatis' para reconocer que está "destrozada" y "sobrepasada", y todavía no sabe cuándo regresará a Madrid y retomará su vida, que sin duda no volverá a ser la misma tras la publicación de sus imágenes con el heredero danés.