Finlandia cierra cuatro pasos fronterizos con Rusia ante el aumento de solicitantes de asilo

El primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, ha anunciado este jueves que a partir de la medianoche del viernes al sábado se cerrarán al menos durante tres meses cuatro de los nueve pasos fronterizos con Rusia debido al gran aumento de solicitantes de asilo y migrantes en situación irregular. Estos cuatro pasos se concentran en el sureste del territorio. Se trata de los de Imatra, Niirala, Nuijamaa y Vaalimaa, informa la cadena finlandesa Yle. Serán los de Salla y Vartius, más al norte, los encargados ahora de gestionar las entradas a través de la frontera, que en total se extiende por más de 1.330 kilómetros. Las medida estará vigente al menos hasta el 18 de febrero de 2024, si bien no se descarta ampliar estas restricciones. Durante los últimos meses, coincidiendo con la entrada del país nórdico en la OTAN, las autoridades finlandesas han registrado un importante aumento del número de llegadas de personas en situación irregular. En el pasado, Rusia no permitía cruzar la frontera a quienes no tuvieran sus documentos en regla. Un cambio de actitud que para el presidente finlandés, Sauli Niinisto, es una "venganza" que se está cobrando por la entrada en la Alianza Atlántica y un plan de acuerdo previsto en materia de defensa con Estados Unidos.