Fernando Alonso: "Me gustaría ganar la primera carrera en Las Vegas, pero es improbable"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) confesó este jueves que le "gustaría ganar la primera carrera" del nuevo Gran Premio de Las Vegas, aunque reconoció que es "improbable" dado que no es uno de los circuitos "favoritos" para la escudería británica, que afronta "con ganas pero sin demasiada presión" la cita estadounidense. "Sería bueno ganar una carrera y especialmente la primera carrera en un lugar como este, pero creo que es poco probable que eso suceda. No creo que este circuito que esté entre nuestros favoritos, así que supongo que va a ser difícil", analizó Alonso en la rueda de prensa previa al inicio del Gran Premio en Las Vegas, vigesimoprimera prueba disputada este año. Los pilotos llegan a Las Vegas "para competir" y no "de vacaciones" o para "disfrutar de la ciudad", aunque no negó que quiere divertirse. "Ahora nos toca a todos disfrutar de esta parte final de la temporada. Después de las tres carreras consecutivas, Austin, México y Brasil, es bueno tener unos entrenamientos libres para construir el impulso hacia el fin de semana y la confianza, especialmente necesaria aquí en un circuito urbano. Con ganas pero sin demasiada presión", valoró. "Las Vegas y Abu Dabi serán tan importantes como Sao Paulo para nosotros en términos de entender el coche. Creo que Austin y México fueron muy dolorosas, pero también fueron muy útiles para el equipo en términos de comprensión para el coche del año que viene. Va a ser un fin de semana duro para nosotros, con estas largas rectas. En Abu Dabi, esperamos ver un mejor rendimiento", comentó sobre lo que espera este fin de semana. Alonso analizó el circuito urbano de Las Vegas, "con muy poca carga aerodinámica" en la que "conseguir esa confianza con el coche será muy importante". "La cantidad de evolución de la pista durante el fin de semana va a ser mayor de lo normal. Será un reto para todos, creo que no tendremos dos vueltas iguales en el fin de semana. Cada vuelta de la pista será un poco mejor que la vuelta anterior. Por lo tanto, tendremos que adaptarnos a ese agarre cambiante", dijo. "Primero tenemos que correr y luego ver cómo se comporta el coche y el neumático. Creo que con esta larga recta, los neumáticos, pierdan un poco de temperatura. Nos hemos enfrentado a un poco de sobrecalentamiento de los neumáticos en los últimos tres eventos, y aquí es un poco lo contrario. Los coches que luchan en el ritmo de tanda larga aquí son buenos porque pueden mantener los neumáticos en la ventana", agregó sobre las bajas temperaturas. Finalmente, Alonso defendió "reducir" los compromisos con la prensa en circuitos como el de Las Vegas, que merece "un tratamiento un poco diferente y un poco de espectáculo extra". "Hoy tendréis un montón de horas de entrevistas, sesiones individuales, a las que no sabemos qué responder, porque nunca hemos corrido en este circuito. Así tal vez el jueves, podemos utilizar el tiempo un poco más sabiamente y tratar de ayudar a los promotores", explicó.