Feliciano López lamenta la ausencia de España y elogia el compromiso de Djokovic

Málaga, 16 nov (EFE).- La Copa Davis ya está en Málaga y el presidente de la competición, Feliciano López, cuatro veces campeón de la Ensaladera, ha reconocido que tenía ganas de ver a Carlos Alcaraz y a España en la fase final, que se disputa entre el 21 y el 26 de noviembre en el Martín Carpena, y alabó el "gran compromiso" del serbio Novak Djokovic como principal abanderado de la competición.

El extenista es un gran aficionado a la Copa Davis, la cual pudo ganar con España en 2008, 2009, 2011 y 2019 y ahora, como director del torneo, afronta sus primeras finales desde la barrera.

Ser presidente en lugar de jugador “es diferente", según reconoció, pero intentará "aportar experiencia en el torneo y contribuir a que las nuevas generaciones entiendan la importancia de esta competición, la más importante del mundo por países”, dijo a su llegada a Málaga.

Reconoce el sinsabor que supone no ver a España entre las ocho naciones clasificadas: "Había ganas de ver a Carlos Alcaraz y a todo el equipo español, pero en el deporte de élite pasan estas cosas. España no fue lo suficientemente competitiva para clasificase y no estará. Pero el elenco de jugadores y países es muy bueno y va a haber un ambiente bonito", comentó.

La figura del torneo será el serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, al que desea verle en Málaga sano y preparado para deleitar al público, que ya ha comprado casi el 90 por ciento de las entradas: "Todos queremos que Novak esté aquí", afirmó".

De hecho, 'Feli' halaga el "compromiso" de Djokovic, que quisiera estar en Málaga y que estuviera en la anterior fase clasificatoria en Valencia porque "es un ejemplo claro de lo que significa esta competición", por lo que consideró que "él coja esa bandera, demuestra a las nuevas generaciones lo que significa jugar una Copa Davis".

“Para mí, la Copa Davis ha sido parte fundamental de mi carrera. Viví cosas que nunca me imaginé jugando con mi país. Produce emociones que habitualmente no te produce el circuito”, añadió, además de asegurar que es "un placer" volver a Málaga, que es sede de la fase final por segundo año consecutivo.

Preguntado por el tenista malagueño Alejandro Davidovich, que hubiera estado en la Armada española de haberse clasificado, dijo: "Me gusta mucho Alejandro. Ha tenido una progresión increíble en los últimos años, es un jugador que lo tiene todo para triunfar en el tenis actual. Condición física espectacular y una gran cantidad y variedad de golpes. Es valiente y no tiene miedo a enfrentarse a los mejores. Es una suerte que tengamos jugadores así en España". EFE

