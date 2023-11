Enrique Cerezo: "Me parece una guarrada si han pagado a un árbitro para mediar en algún partido"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, repasó los temas de actualidad, como el 'caso Negreira' o la Superliga, y el buen momento del cuadro rojiblanco ya "por unos cuantos años" de la mano de un Diego Pablo Simeone que estará en su banquillo hasta que él quiera, igual que Antoine Griezmann en el campo. "Llevamos unos cuantos años que estamos muy bien. Tenemos un gran entrenador, una magnífica plantilla y afición, magníficos directivos y gente que trabaja, deportivamente tenemos todo. Ahora estamos jugando muy bien y ganamos. Siempre que se gana es más divertido", dijo este miércoles por la noche en una entrevista a El Partidazo de Cope, recogida por Europa Press. El máximo dirigente del Atlético dejó claro la sintonía del club con Simeone, quien lleva ya 12 años en el banquillo colchonero, un técnico que hubiese triunfado también con Jesús Gil. "Según iban pasando los partidos y los títulos, nadie pensaba que el 'Cholo' se fuera a marchar del club. Nunca he pensado que el 'Cholo' se iba a ir. En una temporada presenté siete entrenadores, pero Gil no hubiese echado al 'Cholo'", afirmó. Cerezo se refirió además a la renovación del técnico argentino y a la que pidió Griezmann el pasado fin de semana. "Griezmann tiene un contrato largo, estará aquí hasta que él quiera. El 'Cholo' se ha ganado lo que cobra. Simeone y Griezmann estarán en el Atlético hasta que ellos quieran, más no se puede decir", comentó. Además, el presidente del Atlético negó los rumores sobre una posible venta del club y afirmó que irá de la mano de Miguel Ángel Gil Marín. "Hemos empezado juntos y nos iremos juntos. A mí nunca me ha dejado entrever nada, tenemos un club controlado, socios que no crean problemas. Ofertas, ninguna hasta ahora", dijo. Por otro lado, Cerezo fue preguntado por su relación con los presidentes de Real Madrid y FC Barcelona, Florentino Pérez y Joan Laporta, sin "ningún problema con ellos", y entró a valorar lo que se sabe hasta ahora del 'caso Negreira' que tiene en juicio al conjunto catalán. "El 'caso Negreira' está en los tribunales y todo el mundo es inocente hasta que hay una sentencia", apuntó. "Si se arregla un resultado de la manera que se está hablando con el 'caso Negreira' es un estafa al fútbol. No hay mucho que hablar, hay un juicio. En los 36 años que llevo en el fútbol he oído una vez que un portero se vendió en un partido. Nunca he oído a nadie que un árbitro se ha vendido por dinero, para mí es imposible", dijo. "Yo no defiendo a nadie, se habla mucho. Tendrán que ver a quién pagaban y por qué se pagaba. Me parece una guarrada y una cerdada si han pagado a un árbitro para mediar en algún partido y tienen que ser sancionados", añadió sobre la investigación de los pagos del Barça al expresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira. En lo deportivo, y después de dejar clara una vez más su postura en contra del VAR por los problemas añadidos que ha traído al fútbol, Cerezo habló de su equipo como "favorito" a los títulos. "El Atlético es candidato a ganar la Liga, está entre los favoritos, como el Madrid, Barcelona, Real Sociedad. Favorito número uno es mi equipo. Siempre salimos a ganar y vamos a pelear todo", confesó. Por otro lado, Cerezo se refirió a la Superliga citando el comunicado que publicó este mismo miércoles el Atlético de Madrid. "La posición del club es muy clara y la conoce todo el mundo. Igual no me expresé de forma adecuada, así que quiero dejarlo muy claro: el Atlético de Madrid está a favor de mejorar las competiciones europeas y que se generen mayores ingresos para todos los clubes con el consenso de toda la familia del fútbol", dijo la nota. "Queremos la mejor competición posible y, como siempre he dicho, cualquier cambio debe ser controlado por UEFA y por ECA, que es donde estamos representados los clubes", añadió.