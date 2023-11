Empiezan las elecciones presidenciales de Madagascar entre las quejas de la oposición

Antananarivo, 16 nov (EFE).- Alrededor de once millones de votantes en Madagascar están llamados este jueves a participar en las elecciones presidenciales, que se celebran tras una campaña electoral tensa, marcada por la represión de las protestas contra el mandatario saliente, Andry Rajoelina, y el llamamiento al boicot de la oposición.

EFE observó una participación escasa en muchos centros de votación de Antananarivo, la capital malgache, pese a que las urnas se abrieron a las 06.00 hora local (03.00 GMT).

"Desde que soy mayor de edad siempre he votado y quería perpetuar la tradición a pesar de la situación política", dijo a EFE una mujer de 60 años que se identificó como Lucie, mientras esperaba su turno para depositar su voto en las urnas.

EFE también presenció en Antananarivo un enorme despliegue policial, después de que el director de seguridad e inteligencia de la Gendarmería de Madagascar, Zafisambatra Ravoavy, prometiese proteger "cada colegio electoral" del país, según un comunicado conjunto con la Policía Nacional emitido este martes.

"Bastará con que los responsables de cada colegio electoral llamen a la Policía en caso de sospecha de desorden y los agentes acudirán", advirtió.

Las calles de la capital también han amanecido llenas de personas que pertenecen a grupos de seguridad ciudadana, conocidos en Madagascar como "vaomieran’ny fampandriampahalemana" ("comisiones de paz").

Además, la Policía de Antananarivo impuso este miércoles un toque de queda nocturno, que duró desde las 21.00 hora local hasta las 04.00.

Todo este despliegue de seguridad se puso en marcha después de meses de intensas protestas, además del llamamiento al boicot de las elecciones de diez de los trece candidatos presidenciales del país, que se unieron el pasado mes de septiembre en una coalición contra Rajoelina.

Así, los opositores acusan al mandatario de estar detrás de un plan para modificar los resultados electorales a su favor.

"Todo ciudadano tiene también el derecho de no votar si considera que las elecciones no reflejan sus preferencias. Pedimos a nuestros seguidores que no participen en esta farsa electoral", dijo a EFE este miércoles uno de los aspirantes presidenciales, Jean-Jacques Ratsietison, líder del partido FMI-Malagasy.

Las tensiones empezaron en septiembre, cuando Rajoelina dimitió por exigencia constitucional para poder buscar su reelección y el presidente del Senado rechazó el cargo de jefe de Estado por "motivos personales", si bien reveló un mes más tarde haber recibido amenazas contra él y sus familiares para forzarlo a tomar esa decisión.

En su lugar, el primer ministro de Rajoelina, Christian Ntsay, se convirtió en el nuevo jefe de Estado interino, un movimiento que, según la oposición, permitirá al presidente dimisionario realizar un fraude electoral.

Rajoelina, de 49 años, líder del partido Tanora Malagasy Vonona (TVG, Jóvenes Malgaches Dispuestos), se medirá con aspirantes de la talla de los expresidentes Marc Ravalomanana (quien perdió ante Rajoelina en 2018) y Hery Rajaonarimanpianina.

Las urnas de los 27.375 centros electorales de esta gran isla del océano Índico permanecerán abiertas hasta las 17.00 hora local (14.00 GMT).

Según establece la ley, se celebraría una segunda vuelta el próximo 20 de diciembre si ningún candidato logra la mayoría absoluta.