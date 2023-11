Elle MacPherson revoluciona España con su visita y desvela, divertida, qué es lo que más le gusta de nuestro país

Demostrando que su sobrenombre de 'El cuerpo' está más que merecido, y presumiendo de una belleza eterna que parece de otro planeta a punto de cumplir 60 años -aunque se le echan 30 menos-, Elle MacPherson ha visitado España para recoger el Premio Mujer del Año de la revista Harper's Bazaar. Espectacular, la top model revolucionó la alfombra roja, por la que también desfilaron otras celebrities como Eva Longoria o Alexa Chung, y en la que acaparó todas las miradas con una vaporosa falda negra que combinó con una capa larga en el mismo color. Acompañada por su pareja desde hace un año, el músico Doyle Bramhall II, Elle MacPherson derrochó simpatía y cercanía con la prensa española y, entre sonrisas, ha confesado qué es lo que más le gusta de nuestro país y se ha atrevido incluso a pronunciar en castellano las palabras "muchas gracias". "Me gusta el flamenco, la gente y, por supuesto la paella" ha revelado, feliz de estar en España aunque, como nos ha contado, su visita no durará tanto como le gustaría porque tiene compromisos profesionales que cumplir al otro lado del charco: "Amo estar en España. Estoy enamorada de la gente española y además, también me gusta la comida, la música y el flamenco" ha insistido, cumpliendo uno a uno con todos los clichés que los 'guiris' destacan de nuestro país, aunque en su caso se lo perdonamos porque nos ha enamorado con su amabilidad y su entusiasmo al hablar de los españoles.