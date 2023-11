El parque temático del Real Madrid en Dubái se llamará 'Real Madrid World'

El parque temático que tendrá el Real Madrid en Dubái se llamará 'Real Madrid World' y "permitirá disfrutar a las familias y a los aficionados al deporte de atracciones temáticas llenas de adrenalina, experiencias inmersivas e interactivas", según indicaron este jueves desde el club madridista y 'Dubai Parks and Resorts'. "'Real Madrid World', ubicado en este complejo en 'Dubai Parks and Resorts', te sumergirá en la emoción, la historia y la pasión de uno de los clubes de fútbol más importantes del mundo, el Real Madrid. Prepárate para embarcarte en una aventura inolvidable donde los sueños y el fútbol se unen como nunca antes", se puede leer en la página web del resort ubicado en Emiratos Árabes Unidos y que ya acoge otro tres parques temáticos y uno acuático. El 14 veces campeón de Europa subrayó que "inspirados por el talento, el espíritu ganador y los valores del club, los visitantes emprenderán un viaje atemporal por el pasado, el presente y el futuro del Real Madrid". "Los aficionados se encontrarán cara a cara con iconos de diferentes épocas y compartirán la pasión de algunas de las remontadas heroicas y los mayores logros que han creado la leyenda del Real Madrid", añadió. El club blanco indicó que 'Real Madrid World' "albergará experiencias nuevas y emocionantes para visitantes de todas las edades, divertidas atracciones y comidas y cenas temáticas, además de tiendas con artículos oficiales del conjunto madridista". "Como una primera incorporación mundial a 'Dubai Parks and Resorts', el parque temático atraerá a los aficionados al deporte, las familias y los niños y, al mismo tiempo, contribuirá a reforzar la posición de Dubái como destino turístico líder mundial", remarcó el club que preside Florentino Pérez. 'Real Madrid World' se une de este modo a 'Motiongate Dubai', 'Bollywood Parks Dubai' y 'Legoland Dubai', los otros tres parques temáticos existentes en el lugar, y al 'Parque Acuático Legoland'. Los aficionados pueden registrarse para recibir noticias y actualizaciones exclusivas en 'www.dubaiparksandresorts.com/realmadridworld'. El Real Madrid ya anunció el pasado mes de octubre un acuerdo de patrocinio global con 'Visit Dubai' para que ambas entidades puedan crear "nuevas oportunidades de crecimiento", a través de "activaciones únicas, momentos especiales para los aficionados y experiencias exclusivas" para los aficionados. Este acuerdo de patrocinio engloba tanto al primer equipo de fútbol masculino como al femenino del Real Madrid y ya tenía como objetivo la apertura de este parque temático en 'Dubai Parks and Resorts', de cara a convertirse en "el mayor destino de parques temáticos de Oriente Medio".