Djokovic: "Sería bueno para el deporte un partido más entre Nadal y yo"

Roma, 16 nov (EFE).- El serbio Novak Djokovic, que este jueves ganó al polaco Hubert Hurkacz en las Finales ATP de Turín pero cuyas posibilidades de acceder a semifinales pasan por una victoria del italiano Jannik Sinner ante el danés Holger Rune, comentó que "sería bueno para el deporte un partido más" entre el español Rafa Nadal y él mismo.

Djokovic es plenamente consciente de que Nadal dio un paso más hacia su regreso a las pistas y de que avanzó este mismo jueves que en los próximos días hará pública la fecha y el torneo en el que reaparecerá, después de superar la lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda.

"Creo que sería bueno para el deporte tener al menos un partido más entre Nadal y yo. Esa es la rivalidad más grande en términos de cantidad de partidos jugados que este deporte haya tenido. Ojalá pueda ocurrir", declaró en rueda de prensa.

"Es un gran guerrero. Es alguien que nunca se rinde. Con todas las lesiones que tuvo, sigue adelante. Eso es definitivamente algo que tienes que respetar y admirar sobre él y su espíritu. Para el mundo del tenis, sin duda es una noticia increíble que vaya a estar de vuelta", añadió.

El serbio depende ahora de una victoria de Sinner para estar en semifinales, pero no verá el partido.

"No, no seré su aficionado esta noche. Si gana, me clasificaré. Si no lo hace, terminaré la temporada con una victoria y miraré a la Copa Davis. Eso es todo lo que siento ahora", indicó.

"La Copa Davis es la semana que viene. Realmente me gustaría ganar la Copa Davis con Serbia. Ese es un objetivo. La semana que viene es muy importante para nosotros, para nuestra nación. Daremos lo mejor de nosotros", apuntó.

Además, habló sobre la nueva generación que lidera el español Carlos Alcaraz.

"La generación de Alcaraz, Rune, Sinner es muy fuerte. Son probablemente los tres jugadores que llevarán este deporte en el futuro pero también en el presente porque todos ellos están justo en lo más alto del tenis", sentenció. EFE

