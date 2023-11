Djokovic derrota a Hurkacz y necesita la victoria de Sinner para estar en semifinales de las Finales de la ATP

El tenista serbio Novak Djokovic sumó este jueves su segunda victoria en el Grupo Verde de las Finales de la ATP que se están disputando hasta el domingo en Turín (Italia) tras imponerse con trabajo al polaco Hubert Hurkacz en tres sets (7-6, 4-6, 6-1), una victoria que, sin embargo, no le garantizó el pase a las semifinales del torneo. El número uno del mundo afrontaba su tercer encuentro de la cita de 'maestros' tras caer el martes ante el italiano Jannik Sinner y tras su victoria, de nuevo en un encuentro que necesitó las tres mangas, ahora queda precisamente en manos del jugador local, que debe batir por la noche al danés Holger Rune para mantener con vida al de Belgrado. 'Nole' necesitaba un triunfo en dos sets para arrojar más luz sobre su futuro en el Pala Alpitour, pero se topó con un rival, que pese a no tener opciones y estrenarse en estas Finales en lugar del lesionado Stefanos Tsitsipas, le planteó un duelo incómodo hasta el tercer y definitivo parcial, apoyado en su tremendo servicio, con el que firmó 24 'aces'. Pese a ello, Djokovic supo aguantar y mostró más recursos para amenazar mucho más al resto, no en el set inicial donde no hubo ninguna opción de rotura y que se decidió a su favor en el 'tie-break' con mucha comodidad (7/1). Sin embargo, la falta de opciones y estar una manga abajo no afectó a Hurkacz que continuó sólido al servicio y que aprovechó el único momento que se descentró algo el serbio para romper en blanco en el quinto juego. El número uno del mundo tuvo un 15-40 para devolver la igualdad, pero el saque del polaco lo evitó y el choque se fue a un tercer set donde el serbio fue muy superior tras lograr por fin romper la resistencia de Hurkacz con el servicio.