Dimite una editora de poesía en The New York Times en protesta por la guerra de Gaza

Nueva York, 16 nov (EFE).- Una editora de poesía del suplemento dominical de The New York Times presentó este jueves su dimisión en protesta por la guerra en Gaza, según lo comunicó ella misma en su página web literaria.

En la carta en que comunica su decisión, la poeta y editora Anne Boyer no critica directamente a The New York Times, pero tras recordar las consecuencias que la guerra de Gaza está teniendo sobre los palestinos, dice que cuando "el statu quo ya es una (forma) de autoexpresión, a veces la manera más efectiva de protesta para un artista es el rechazo".

"No puedo escribir sobre poesía en los tonos 'razonables' de quienes buscan aclimatarnos a este sufrimiento nada razonable. Basta de eufemismos macabros. Basta de infiernos verbalmente asépticos. Basta de mentiras belicistas", dice su mensaje, bajo el cual hay una imagen de una manifestación por el alto el fuego en Palestina.

Boyer aprovecha para recordar que la guerra en Gaza no va a traer más seguridad a Estados Unidos, a Europa y ni siquiera a Israel, y particularmente tampoco "a los muchos judíos (críticos con Israel) calumniados por los que falsamente luchan en nombre de ellos".

"El mundo, el futuro y nuestros corazones: todo se vuelve más pequeño y más difícil desde esta guerra", recuerda Boyer, que subraya que es una guerra que sufre un pueblo palestino que ya ha sufrido "décadas de ocupación, desarraigo, expropiación, vigilancia, asedio, encarcelamiento y tortura".

The New York Times todavía no se ha pronunciado sobre la dimisión de Boyer.

El rotativo, pese a recoger varios puntos de vista durante la guerra en Gaza, ha sido muy criticado por activistas propalestinos por privilegiar la versión israelí de los hechos y algunas de las manifestaciones celebradas en Nueva York han acabado frente a la sede del diario entre gritos de "Mentirosos". EFE

