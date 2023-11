Crónica del Chipre - España, 1-3

La selección española de fútbol goleó (1-3) a la de Chipre este jueves en la penúltima jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024, un trámite ante un rival inferior, colista del Grupo A sin puntos y con un saco de goles en contra, para mantener su buena línea y su objetivo de ser cabeza de serie en el sorteo. El reparto de la fase final de la próxima EURO será el dos de diciembre y España quiere estar entre las cinco mejores, más la anfitriona Alemania, para a priori tener algún rival más asequible. Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Joselu Mato resolvieron el duelo en el Limassol Stadium con un 3-0 a la media hora, aunque los de Luis de la Fuente bajaron la intensidad en el segundo tiempo. La 'Roja', con nuevos debuts de Alejandro Grimaldo, Rodrigo Riquelme y Aleix García, superó fácil un numeroso entramado defensivo local, pero poco eficaz, con huecos que encontró rápido y bien la campeona de la Liga de Naciones. A los dos minutos llegó un aviso en un saque de esquina y, a los cinco, un balón bien movido entre Joselu, Gavi y Mikel Merino, lo cazó Yamal para hacer el 0-1. El joven del FC Barcelona hizo su segundo gol con la selección, tras el de su histórico debut, con pausa y calidad en el recorte. El seleccionador Timiur Ketsbaia, pitado por su público en la presentación, formó casi dos líneas de cinco, pero faltó fe y tensión atrás para evitar la goleada. En el 24' llegó el tanto de un Oyarzabal que supuso a su vez la nota negativa del encuentro. Los de De la Fuente siguieron jugando a placer, con Zubimendi, buen líder sin Rodrigo, mandando otra ocasión al palo y ganando los visitantes cada balón rifado, hasta que llegó el 0-3 de Joselu. El ariete del Real Madrid remató con el pie solo en área pequeña un saque de esquina. España cumplió y Chipre colaboró mucho, como venía haciendo en una fase UEFA de goleada en contra por partido. Antes del descanso, un robo de Joselu dio el pase de la muerte a un Oyarzabal que en la estirada se lesionó, pidiendo el cambio de inmediato. La peor noticia de la tarde en Limassol, sobre todo para una Real que venía disfrutando de la mejor versión de su capitán después de su última larga lesión. Por el 'txuri-urdin' entró Riquelme y en el descanso hubo más cambios en ambos equipos. ESPAÑA SE RELAJA SIN COMPLICARSE Algo tenía que intentar Chipre, sin nada que perder, después de un único tiro a puerta de Kastanos, y las permutas locales funcionaron. Los de Ketsbaia tuvieron algo de balón y juego en campo contrario, mientras España perdió profundidad, sin lograr Aleix García enseñar en su debut internacional su nivel en el Girona. La 'Roja' tuvo la posesión pero no encontró espacios y a la grada le bastó para hacer la ola y dar por buena la tarde. Un remate blando de Joselu fue el despertar visitante, pero no tuvo continuidad España arriba. En cambio, Chipre encontró la inspiración en un gran pase de Charalampous que Pileas convirtió en el 1-3, el primer gol chipriota en cinco partidos. El VAR estuvo cerca de estropear la fiesta, por una posible falta sobre Gavi, pero al colegiado no le pareció suficiente para anular el tanto. Llevaba Chipre un 0-20 hasta ese gol y el Limassol fue una fiesta. Ferran no mejoró la presencia ofensiva de España en un cierre descafeinado pero con tres puntos sin despeinarse. Escocia evitó la derrota (2-2) en el descuento ante Georgia con lo que España aún tiene deberes para el domingo en el José Zorrilla contra los georgianos: ganar para asegurar el primer puesto y merecer esa condición de cabeza de serie para el sorteo de la EURO. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: CHIPRE, 1 - ESPAÑA, 3. (0-3, al descanso). --ALINEACIONES. CHIPRE: Moll; Andreou, Karo (Kousoulos, min.66), Gogic, Laifis, Ioannou; Kyriakou (Charalampous, descanso), Kyprianou (Spoljaric, descanso), Kastanos, Anderson Correia (Pileas, descanso); y Pittas (Kakoullis, min.60). ESPAÑA: Raya; Navas (Carvajal, min.66), Le Normand (David García, descanso), Pau Torres, Grimaldo; Zubimendi, Merino (Aleix García, descanso); Yamal (Ferran, min.73), Gavi, Oyarzabal (Riquelme, min.40); y Joselu. --GOLES: 0 - 1, min.5, Lamine Yamal. 0 - 2, min.24, Oyarzabal. 0 - 3, min.28, Joselu. 1 - 3, min.75, Pileas. --ÁRBITRO: Mykola Balakin (UCR). Amonestó a Correia (min.17), Karo (min.59), Kousoulos (min.77) y Spoljaric (min.87) por parte de Chipre. Y a Riquelme (min.82) en España. --ESTADIO: Limassol Stadium.