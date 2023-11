Bagnaia afirma que no está considerando Catar "como una bola de partido"

Lusail (Catar), 16 nov (EFE).- El líder del mundial, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia, no considera el Gran Premio de Catar de este fin de semana como "una bola de partido" ante la posibilidad de revalidar el título de MotoGP,porque tendría que ganar 23 puntos, que son "demasiados".

"Tengo que ganar 23 puntos, creo, y son demasiados para ganarlos este fin de semana. Jorge está trabajando de una manera fantástica y lo más importante es centrarnos de sesión en sesión y hacerlo como el pasado fin de semana en Sepang y tratar de ser competitivos; sabemos que se ha vuelto a asfaltar la pista y puede ser una incógnita para los neumáticos y creo que será exigente porque es nuevo", señaló Bagnaia.

"Lusail es un circuito que me gusta, hemos sido competitivos aquí, además del año pasado, que fue un mal momento de la temporada, pero sigo teniendo el récord de vuelta y creo que nuestra moto se ajusta muy bien a este circuito", explicó el piloto italiano.

"Ahora mismo, 14 puntos, con lo apretado que está el campeonato, no es nada. 37 puntos cada fin de semana es mucho y puedes ganar o perder en cada fin de semana por lo que será importante mantener la calma, trabajar bien y tratar de dar lo máximo pues el fin de semana pasado, él -Martín- ganó dos el sábado y perdió tres el domingo, está todo muy igualado y creo que será otro cuerpo a cuerpo", comentó sobre su enfrentamiento con Martín de este fin de semana en Catar.

"Afronto este fin de semana como otro cualquiera y sé perfectamente los estragos que puede causar la presión, ahora mismo siento que la única manera posible de hacer que vuelva a ser campeón es empujar y estar delante, pero la presión es distinta comparado a lo que sentía en Valencia el año pasado, así que me gustaría disfrutar, seguir empujando y tratar de estar siempre delante e intentar conseguir la 'pole' otra vez y disfrutar pilotando", continuó Bagnaia.

"Con el nuevo asfalto puede cambiar mucho, el año pasado había que controlar muchísimo el desgaste de los neumáticos y vimos las mejores vueltas al final, por lo que sin duda será interesante y estará bien tener una pelea como en el pasado", reconoció el piloto italiano.

"Existe una pequeña posibilidad de ser campeón, pero es muy difícil que ocurra y para que se dé esa situación, creo que la única posibilidad sería que Jorge -Martín- tuviese un problema, porque sin eso es imposible ganar 23 puntos de ventaja en un fin de semana teniendo en cuenta el nivel que tenemos ahora", reconoció sincero Bagnaia.

"Creo que tener ocho pilotos con la misma moto ayuda a que prueben cosas distintas. A lo mejor podemos ir entendiendo cosas sobre el funcionamiento de los neumáticos y podemos ir mejorando más rápido con lo que se pruebe y vamos a comenzar el fin de semana y a lo mejor KTM o Aprilia son más rápidos, o incluso la Honda, todo dependerá de cómo se ajusten las motos al circuito", explicó.

En lo que a la controversia suscitada por su advertencia por la presión de los neumáticos, comentó que "honestamente, he hecho muchas carreras este año con una presión delantera alta y siento que puede estarlo, pero tampoco cambian demasiado las prestaciones o el tiempo de vuelta ya que estoy acostumbrado a pilotar a 0.2 o 0.3 por encima de la presión, pero no estoy satisfecho con esta norma".

"Desde el momento que lo debatimos por primera vez, ya expresé que no estaba de acuerdo con ella y que no me gusta, pero es lo que tenemos. Cualquiera de nuestro equipo se la puede jugar para arriesgarse a estar cerca del límite, porque se puede marcar mucho la diferencia y, en cuanto a los resultados, o empujas y tienes más de tres segundos, o puedes perder varias posiciones, dependiendo de la presión del neumático", agregó.

Bagnaia y Martín fueron compañeros de equipo en Moto3 en la escudería Mahindra que en 2015 y 2016 dirigía Jorge Martínez "Aspar", por lo que "es extraño decir que ha sido hace sólo siete años pues parece que ha sido hace muchísimo más tiempo y cuando Jorge llegó al equipo Mahindra, yo le había seguido en la 'Rookies Cup' y estaba haciendo grandes cosas".

"Yo contaba con un compañero de equipo excepcional, y la verdad es que fue muy rápido y competitivo desde el inicio, si bien necesitó cierto tiempo para adaptarse a todo, porque hay pilotos que son rápidos enseguida y otros necesitan un poco más de tiempo, pero es fantástico el hecho de que ahora nos estemos jugando el título y por eso creo que Jorge Martínez 'Aspar' y Gino Borsoi pueden sentirse muy orgullosos", dijo Bagnaia de sus comienzos en el mundial. EFE

