Ayuso carga contra Sánchez por "difarmarla" y se reafirma en su respuesta: "Sí, lo dije. Dije me gusta la fruta"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este jueves en el Pleno de la Asamblea que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, "con todo el abuso de poder", utilizase el Congreso de los Diputados para "difamarla" a ella y a su familia. "A lo mejor ustedes, que ya tragan con todo, harían otra cosa, pero yo para mis adentros, sí, lo dije. Dije me gusta la fruta", ha contestado la dirigente madrileña en el Pleno de la Asamblea, contestando al portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, quien le ha exigido que pida perdón a Sánchez. En la primera sesión del debate de investidura, Sánchez afeó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que su antecesor en el cargo, Pablo Casado, alertase "sobre un posible caso de corrupción por parte de la presidenta de la Comunidad" y su respuesta fuese "evacuar al señor Casado en un golpe de mano y echar por tierra ese caso de corrupción". Ayuso, que estaba sentada en la tribuna, al escucharlo reaccionaba con unas palabras que varios diputados del PSOE han interpretado como un insulto (hijo de puta) a Sánchez. En un primer momento, desde el equipo de la presidenta ironizaron con que lo que había dicho era "me gusta la fruta" pero posteriormente señalaron que las acusaciones eran "una ignominia y una cobardía" y que la respuesta, "dicho para sí misma", es "lo mínimo que se merece". Ayuso ha ironizado ante los socialistas y ha sostenido que si ella en la tribuna de oradores aprovechase e insultase a sus familia, "lo mínimo" es que Lobato diga "por lo bajo, al menos, me gusta la fruta". "La señora (Mónica) García hace poco dijo mongola, y yo no dije nada porque pensé, he entendido que dijo me mola. El señor (Javier) Padilla hace poco dijo facha, me llamó pacha, y yo entendí, qué pacha. Yo entendí eso, pero qué tal con el señor Óscar Puente, que ayer estuvo sentado a su lado toda la jornada, porque no aprovechó para dar ejemplo y decirle deje de insultar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando dice que es una mujer con dudoso equilibrio mental", ha señalado a continuación. En este sentido, ha sostenido que querrán que ella llame a Sánchez "guapo, divino, maravilloso "pero es que resulta que ayer ya dijo el presidente del Gobierno que va a levantar un muro en España para fabricar dos, una contra la otra". "En un lado del muro estamos todos los fascistas, jueces, fiscales, funcionarios, expolíticos del PSOE, y en el otro del muro estaban los otros fascistas, es decir, ustedes, hasta junio, cuando sabían que la amnistía era un atropello contra el Estado de Derecho", ha lanzado a continuación.