Adobe usa la IA para separar en pistas individuales la voz de los sonidos de fondo en las grabaciones

Adobe está trabajando en una tecnología basada en inteligencia artificial (IA) que permite separar el ruido de fondo de la voz en la grabación de audio de un vídeo y mejorar las partes más importantes del mismo. Project Sound Lift es una de las herramientas que Adobe ha mostrado a modo de adelanto este miércoles en su evento MAX en Japón. Por el momento es un prototipo, del que ha compartido el potencial que tiene para el procesamiento del audio en los vídeos. En este sentido, Project Sound Lift utiliza la IA para separar una grabación de audio en distintas pistas de voces, sonidos que no son de voz y otros ruidos de fondo, como explica la compañía en una nota de prensa. Cada pista, además, se puede gestionar de manera independiente para mejorar las partes más importantes Lo novedoso de esta herramienta es que trabaja con distintos tipos de ambientes del mundo real, donde hay multitud de sonidos superpuestos y no siempre se pueden controlar, y no solo con entradas de audio limpias, como ocurre, según Adobe, con modelos de IA anteriores.