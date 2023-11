Vanesa Romero, ni boda ni hijos con Santi Burgoa

A pesar de que su relación con Santi Burgoa marcha viento en popa un año y medio después de conocerse y comenzar una historia de amor a la que han perseguido los rumores de crisis desde el principio -a los que la enamorada pareja no da ningún tipo de importancia- Vanesa Romero no piensa ni en boda ni en convertirse en madre al lado del presentador. El motivo, como nos ha contado en su reaparición en la presentación de la nueva colección de 'Slow Love', es el mismo por el que apenas se ha dejado ver en ningún evento últimamente: el trabajo. Y es que como nos cuenta ilusionada, son tantos los proyectos que tiene por delante que en estos momentos no cabe dar el 'sí quiero' a su chico y mucho menos un bebé: "De momento estoy bien. Si hay algo que he aprendido este tiempo con todo lo que nos ha pasado a todos, con el tema del Covid, creo que plantearse un futuro no entra en mi cabeza. Yo intento vivir el presente, el día a día, el disfrutar, el estar bien, el estar feliz porque si yo estoy feliz, estoy feliz con el resto de mi gente". "No ha surgido y no está dentro de mis pensamientos a día de hoy no. Mis hijos son mi corto que me he estrenado como directora" explica. Sin embargo, con un "ya veremos" deja la puerta abierta a una futura maternidad porque, como confiesa con una sonrisa, ha encontrado en Burgoa al compañero de vida perfecto. "La vida es una montaña rusa. Hay momentos buenos, malos, regulares, de todo. Estamos muy bien. Esto del tema de las relaciones no es fácil, pasito a pasito, construyendo y yo creo que eso es lo importante" desvela. Una relación que compagina con su profesión haciendo malabares y, como nos cuenta con una sonrisa, "buscando espacios para compartir con tu pareja y tener momentos de calidad. Hablar mucho, entenderse, comprenderse y apoyarse, querer es poder" afirma, revelando sin darse cuenta el secreto de su felicidad.