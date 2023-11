UNICEF dice que la situación en Gaza es "devastadora" y que un millón de niños no tienen a donde ir

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha afirmado este miércoles que la situación en la Franja de Gaza es "devastadora" y ha insistido en que "no hay ningún lugar seguro al que el millón de niños de Gaza pueda ir", en el marco de la ofensiva militar de Israel tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "Hoy he estado en la Franja de Gaza para reunirme con niños y niñas, sus familias y el personal de UNICEF. Lo que he visto y oído ha sido devastador. Han soportado bombardeos continuos, pérdidas y desplazamiento", ha dicho la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, quien se encuentra realizando una visita al enclave palestino. Así, ha manifestado que "las partes en conflicto están cometiendo graves violaciones contra niños y niñas" que incluyen "asesinatos, mutilaciones, secuestros, ataques contra escuelas y hospitales, y la denegación de acceso humanitario". "UNICEF condena todo esto", ha subrayado. Russell ha recordado que las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, han denunciado que más de 4.600 niños han muerto y cerca de 9.000 han resultado heridos a causa de los ataques de Israel, al tiempo que ha indicado que "muchos niños y niñas están desaparecidos y se cree que están bajo los escombros de los edificios y hogares que se han derrumbado como trágico resultado del uso de armas explosivas en zonas pobladas". "Mientras tanto, en un hospital de Gaza han muerto bebés recién nacidos que necesitaban atención especializada a medida que se agotaban la electricidad y los suministros médicos y la violencia continúa con efectos indiscriminados", ha subrayado, en referencia a la situación en el Hospital Al Shifa, el más grande de la Franja. En este sentido, ha detallado que se ha reunido con pacientes y desplazados refugiados en el Hospital Al Naser y ha desvelado que una adolescente de 16 años le narró el bombardeo contra su barrio. "Ella sobrevivió, pero los médicos dicen que nunca volverá a andar", ha apuntado. "En el pabellón neonatal del hospital, bebés diminutos se aferraban a la vida en incubadoras, mientras los médicos se preocupaban por cómo mantener las máquinas funcionando sin combustible", ha dicho Russell, quien se ha reunido también con personal de UNICEF que "sigue dando apoyo a niños y niñas en medio del peligro y la devastación". "Compartieron conmigo sus propias historias desgarradoras sobre el impacto de la guerra en sus hijos, o sobre sus familiares asesinados, y sobre cómo se han visto desplazados muchas veces", ha recalcado Russell, que ha hecho hincapié en que "muchas personas", incluido personal de UNICEF ys us familias, "viven ahora en refugios masificados con muy poca agua, alimentos o un saneamiento decente". Por ello, ha hecho hincapié en que "estas condiciones pueden llevar a brotes de enfermedades" y ha añadido que "el riesgo para los trabajadores humanitarios dentro de Gaza no puede sobreestimarse". "Más de 100 trabajadores de UNRWA han sido asesinados desde octubre", ha recordado. NECESIDAD URGENTE DE COMBUSTIBLE Russell ha incidido en que tanto el organismo como sus socios "están haciendo todo lo que pueden" para abordar la crisis humanitaria en Gaza, si bien ha advertido de que el combustible "prácticamente se ha agotado, causando que algunos hospitales y centros de salud dejen de funcionar". "Sin combustible, las plantas de desalinización no pueden producir agua potable y los suministros no pueden ser distribuidos", ha manifestado. "La apertura intermitente de los pasos fronterizos de Gaza para el envío de suministros humanitarios es insuficiente para cubrir las enormes necesidades y, con el invierno a la vuelta de la esquina, la necesidad de combustible se hará más acuciante", ha explicado. "Cuando hoy dejé Gaza la lluvia arreciaba, aumentando la sensación de penuria, ha relatado, al tiempo que ha reiterado su llamamiento "a todas las partes" para "garantizar que todos los niños reciban protección y ayuda y que se cumpla el Derecho Internacional Humanitario". "Sólo las partes en conflicto pueden parar de verdad este horror", ha resaltado. "También pido a todas las partes un alto el fuego humanitario para liberar de manera segura a todos los niños y niñas secuestrados y detenidos y para garantizar que los trabajadores humanitarios tengan un acceso seguro, continuado y sin impedimentos para llegar a quienes lo necesitan con todos los servicios y suministros vitales", ha zanjado Russell. Israel lanzó su ofensiva contra Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás, que se saldaron con cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados. Las autoridades de Gaza, controladas por el grupo islamista, han cifrado en más de 11.300 los muertos, si bien han dicho que el balance no puede ser actualizado por la falta de conexión y la pérdida de contacto con los hospitales ante la ofensiva israelí. Asimismo, recalcaron en su último balance que más de 2.000 personas permanecen desaparecidas bajo los escombros, por lo que se teme que la cifra sea superior. Por su parte, la Autoridad Palestina ha denunciado la muerte de más de 180 palestinos a manos de las fuerzas de Israel y en ataques perpetrados por colonos desde el 7 de octubre.