TikTok permite guardar canciones descubiertas en la 'app', directamente en Spotify, Apple Music y Amazon Music

TikTok ha presentado la función 'Add to Music App', con la que los usuarios pueden guardar canciones desde la plataforma directamente en las aplicaciones de servicios de transmisión de música como Spotify, Apple Music y Amazon Music. La plataforma propiedad de ByteDance ha puesto en valor su papel para descubrir música nueva y de catálogo para los usuarios. Esto se debe a la continua creación de tendencias virales que impulsan a escuchar dichas canciones. En este sentido, TikTok ha introducido una nueva función para ayudar a los usuarios a almacenar las canciones que descubren en la red social directamente en su cuenta de las aplicaciones de transmisión de música. Se trata de la función 'Add to Music App' con la que, tal y como ha explicado la compañía en un comunicado en su web, los usuarios podrán guardar "fácilmente" las canciones que descubran en TikTok en su servicio de transmisión de música preferido y, así, disfrutar de esta música cuando lo deseen directamente desde, por ejemplo, Spotify. Así, para guardar música en alguno de estos servicios, los usuarios deberán pulsar en el icono de 'Agregar canción' que aparece junto al nombre de la canción en la publicación o a través de la página de detalles de sonido de un artista. Tras ello, se podrá escoger en qué servicio de transmisión de música se desea guardar la canción, a escoger entre Spotify, Apple Music y Amazon Music. Se ha de tener en cuenta que se podrán escoger aplicaciones de música que estén previamente instaladas en el 'smartphone'. Según explica la compañía, el servicio elegido la primera vez se configurará como la plataforma predeterminada para guardar música desde TikTok. De esta manera, las canciones se guardarán en dicho servicio de forma automática cuando se utilice esta función en el futuro. No obstante, se podrá cambiar el servicio de transmisión de música predeterminado "en cualquier momento". Las canciones almacenadas desde TikTok se guardarán de forma predeterminada en la lista de reproducción de 'Canciones que te gustan', en el caso de Spotify. Por su parte, Amazon Music almacenará dicha música en una lista de reproducción de canciones de TikTok. Además, los usuarios también podrán agregar las canciones a otras listas de reproducción ya existentes en su cuenta del servicios de música o, igualmente, crear una nueva lista de reproducción en la que introducir la música desde TikTok. Tal y como ha manifestado al respecto el director global de desarrollo empresarial musical de la compañía, Ole Obermann, TikTok "ya es la plataforma más poderosa del mundo para el descubrimiento y la promoción de música, que ayuda a los artistas a conectarse con la comunidad global para impulsar el compromiso con su música". Por ello, esta nueva función "crea un vínculo directo" entre el descubrimiento de música en TikTok y el consumo de los servicios de transmisión de música. De esta forma, es "más fácil que nunca disfrutar de la canción completa" y se consigue generar "un valor aún mayor para los artistas". TikTok ha comenzado a implementar esta nueva función para guardar música en las cuentas de usuarios de Estados Unidos y Reino Unido. Sin embargo, la compañía ha adelantado que la expandirá a más mercados en el futuro.