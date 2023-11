Temas del día de EFE News Latino del 15 de noviembre de 2023

EEUU CHINA

Washington - El presidente estadounidense, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, se reúnen este miércoles en la bahía de San Francisco con el objetivo de mantener las líneas de comunicación abiertas para impedir que la competición entre las dos potencias desemboque en un conflicto abierto.

(foto) (video)

APEC CUMBRE SEGURIDAD

San Francisco (CA) - La ciudad de San Francisco extrema las medidas de seguridad por la celebración esta semana de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y despeja sus calles de personas sin hogar y vendedores ambulantes para no agravar su imagen exterior como meca tecnológica en declive. Por Guillermo Azábal (Enviado)

(foto) (video)

EEUU MÚSICA

Miami - Los declararon muertos durante el auge del reguetón, pero los rockeros de siempre como A.N.I.M.A.L, Andrés Calamaro, Enanitos Verdes, Fito Páez, Los Pericos, Maná y muchos otros viven un renacimiento y parece que van ganando la batalla por mantenerse vigentes. Por Alicia Civita (Enviado)

EEUU CINE

Los Ángeles -"The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes" llega a las pantallas el próximo viernes y cuestiona el origen de la maldad humana a través de la historia del joven Coriolanus Snow, en una precuela muy musical que rememora las primeras películas de la franquicia. Por Mónica Rubalcava (Enviado)

(foto) (video)

AGENDA INFORMATIVA

Washington.- ARGENTINA ELECCIONES.- El expresidente argentino Mauricio Macri habla en el centro estadounidense de pensamiento Wilson sobre el impacto de las elecciones presidenciales del próximo domingo para el futuro de su país y la dinámica regional en América Latina.

Washington.- GUATEMALA ELECCIONES.- El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebra una reunión extraordinaria para abordar la situación en Guatemala. OEA. (foto) (video)

Nueva York.- ISRAEL PALESTINA.- Convocatoria de una protesta contra la Universidad de Columbia contra su decisión de proscribir a dos grupos de estudiantes pro palestinos. (foto) (video)

Nueva York.- EEUU AIRBNB.- Las restricciones que la ciudad de Nueva York aplica desde septiembre a las plataformas de alojamientos turísticos como Airbnb han disparado aún más los precios de los hoteles de la Gran Manzana y ha hecho que las ofertas de alojamientos se pasen a sitios menos seguros como Facebook Marketplace y Craigslist, o que los clientes se trasladen hasta Nueva Jersey. (foto)

San Juan.- PUERTO RICO LGBTI.- Considerarse en Puerto Rico intersexual o una persona no binaria supone una odisea a la hora de registrar oficialmente el género, algo que esta comunidad busca cambiar con la posibilidad de identificarse con una "X" en los documentos oficiales. (foto) (video)

Miami.- ESPAÑA CINE.- Comienza la muestra de cuatro días "Recent Cinema From Spain", con trabajos destacados del cine español contemporáneo y que contará con la participación de directores y actores del país ibérico.

EFE News Latino

(1) 305 262 7575

Puede escribir a latinonews@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245