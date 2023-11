Takeshi Kitano dice que no está satisfecho con su carrera y ya tiene dos nuevos proyectos

Tokio, 15 nov (EFE).- El cineasta japonés Takeshi Kitano dijo hoy que todavía no está "particularmente satisfecho" con su carrera y ya está inmerso en al menos dos producciones cinematográficas nuevas, una de las cuales hace una aproximación particular a la parodia.

"No diría que estoy particularmente satisfecho con mi trabajo", dijo este miércoles Beat Takeshi, nombre artístico con el que es más conocido en Japón, mientras hacía un repaso a su polifacético perfil laboral en una rueda de prensa desde el Club de Corresponsales Extranjeros de Japón (FCCJ, por sus siglas en inglés).

Kitano comenzó su carrera como comediante para más adelante desenvolverse como actor, presentador, director de cine, escritor o pintor. "He probado muchas cosas, pero no necesariamente soy bueno en ellas, así que he seguido buscando cosas que hacer hasta encontrar algo en lo que fuera bueno", dijo sobre su polivalencia.

El japonés acudió hoy al mencionado centro de prensa de la capital japonesa en el marco de la promoción de su nueva película, "Kubi" (2023), una ficción histórica basada en el llamado incidente del templo Honno de 1582 en el que murió el icónico señor feudal Oda Nobunaga en una rebelión gestada por su general Akechi Mitsuhide.

El filme, que adapta una novela escrita por el propio Kitano, fue preestrenado durante el pasado Festival de Cine de Cannes, donde recibió muy buena acogida por parte de la crítica, y es producto de un proyecto que el cineasta empezó a gestar hace 30 años, en la misma época de su debut como director de cine con "Sonatine" (1993).

"Kubi" aborda temáticas poco frecuentes en las grandes ficciones históricas de la televisión japonesa, particularmente "la relación de los hombres en esa época (feudal), incluidas sus relaciones homosexuales", algo que "no se ha mostrado antes" así sobre Nobunaga, una figura eminente de la historia y el imaginario nipón.

Cuando un hombre está literalmente dando o arriesgando su vida por otro hombre se forjan vínculos difícilmente imaginables y catalogables en otro contexto, "diferentes relaciones y quizá sexualidades que raramente se reflejan en la televisión japonesa", explicó Kitano, que quería "enseñar esas relaciones más masculinas".

La película se estrenará en Japón en 2024 y cuenta con Kitano en el reparto como Hideyoshi Toyotomi, vasallo y general de Nobunaga que recogería el testigo a su muerte, un papel que le fue sugerido por la productora para facilitar la promoción internacional, contó.

El cineasta, de 76 años, se encuentra ya inmerso en dos nuevos proyectos cinematográficos, una parodia sobre la presencia de la comedia en las películas violentas y un proyecto ambientado en el Japón de la burbuja económica de los años 80, cuando había muchos grupos antisociales y una gran efervescencia social.

"Creo que en cierto modo la comedia y el cine negro son dos caras de la misma moneda", declaró Kitano, que busca "una nueva manera de aproximarse a la parodia" con un metraje claramente dividido en dos partes, una historia de violencia con la que más tarde experimentará con una parodia en la segunda mitad, cuenta sobre la idea central.

"El cine es un mundo lleno de posibilidades, así que seguiré haciendo distintos trabajos mientras tomo notas de mis ideas para hacerlas realidad en mis películas", añadió el cineasta japonés.