Richard Arnold dimite como consejero delegado del Manchester United tras 16 años en el club

El británico Richard Arnold ha decidido este miércoles dejar el cargo de consejero delegado del Manchester United tras 16 años en el club inglés, puesto que ahora ocupará de manera interina Patrick Stewart, además de actuar como consejero general, según un comunicado. Arnold acumulaba 16 años en la entidad de Old Trafford, una etapa larga aunque con "altibajos". "Ha sido un privilegio increíble servir a este gran club de fútbol. La constante ha sido la dedicación de nuestros empleados y aficionados. Me gustaría dar las gracias a todos ellos por su lealtad y compromiso, y desear a todos los asociados con el club lo mejor para el futuro", indicó el hasta ahora consejero delegado. Patrick Stewart asumirá el cargo de manera interina, además de su actual función como consejero general, y Arnold "continuará proporcionando apoyo transitorio hasta finales de diciembre". Así, el United informó que se inicia ahora "un proceso de búsqueda de un nuevo consejero delegado permanente". "Me gustaría agradecer a Richard sus extraordinarios servicios prestados al Manchester United durante los últimos 16 años y desearle todo lo mejor en su futuro. Tenemos la suerte de poder contar con los profundos conocimientos y la experiencia de Patrick Stewart para proporcionar estabilidad y continuidad provisionales", valoró el copresidente ejecutivo del club, Joel Glazer. Finalmente, Stewart aseguró que se esforzará para "garantizar que los cimientos del club permanezcan estables", mientras adoptan cambios que puedan hacer "más fuerte" a largo plazo al club.